Жаңалықтар

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнін мерекелеу барысында әлеуметтік желілерде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын автокөліктерде пайдалану мәселесі кеңінен талқыланды

18 Желтоқсан 2025
64

Атап айтқанда, автокөлік сыртына Мемлекеттік Туды ілген азаматтарды жол-патрульдік полиция қызметкерлері түрлі себептермен тоқтатқаны жөнінде ақпараттар жарияланды.

Айта кетейік, Мемлекеттік туды көлікке орналастырған азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен аймақтық полиция департаменттерінің түсіндіруінше, 16 желтоқсанда көлік жүргізушілері тек жол қозғалысы ережелерін бұзған жағдайда ғана тоқтатылған.

Мемлекеттік рәміздерді қолданудың заңмен белгіленген ережелері бар. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі олардың дұрыс қолдану тәртібін қадағалайды. Біз азаматтардың патриоттық сезімін білдіру, қазақстандық бірегейлікті сақтау, ел мен азаматтардың жетістіктерін насихаттау мақсатында мемлекеттік рәміздерді пайдалануды қолдаймыз, бірақ ол қолданыстағы заңнама шеңберінде жүзеге асуы тиіс.

Қазақстанда «Заң және тәртіп» қағидасы түрлі жағдайлар мен азаматтық белсенділікке қарамастан, барлығына бірдей.

Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі

Дереккөз: https://t.me/madenietaqparat/19224

18 Желтоқсан 2025
64

Басқа жаңалықтар

«Тау-Кен Самұрық» арқылы геологиялық барлауға 72 млрд теңгеден астам қаржы инвестицияланды

18 Желтоқсан 2025

Алтын қорларының өсімі 98 тоннаны, мыс – 36 мың тоннаны құрады: геологиялық барлау қорытындылары

18 Желтоқсан 2025

«Наурыз» бағдарламалары бойынша 200 млрд теңгеден астам қаржы жеңілдетілген ипотекаға бағытталды

18 Желтоқсан 2025

Дияр ауылында кәсіпкерлер мен жергілікті тұрғындар біріге спорт залын салған

18 Желтоқсан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button