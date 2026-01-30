Жаңалықтар

Құрылтай төрағасының лауазымына қатысты мәселелер жеке бапта реттелді – Конституциялық комиссия

30 Қаңтар 2026
38

Заң шығару бастамасы құқығына ие субъектілердің қатары анықталды. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның отырысында Конституциялық Сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов мәлім етті.

– 49-бап Вице-Президенттің құқықтық мәртебесі мен өкілеттіктеріне арналады. Бір палаталы Парламент моделіне арналған нормалар төртінші «Құрылтай» деген бөлімде жинақталды. Онда заң шығару органының өкілеттіктері бекітілді, – деді Бақыт Нұрмұханов жаңа Конституцияның соңғы нұсқасын таныстыру кезінде.

Оның айтуынша, Құрылтайдың сессияларына және оның қызметін ұйымдастыруға қатысты баптардың барлығы дерлік жаңартылды.

– Заң шығару бастамасы құқығына ие субъектілердің қатары анықталды. Құрылтай заң қабылдау арқылы реттелетін аса маңызды қоғамдық қатынастардың тізбесі берілді. Заң жобаларын қарау мен қабылдаудың рәсімдері көзделді. Құрылтай Төрағасының лауазымына қатысты мәселелер жеке бапта реттелді, – деді Конституциялық Сот төрағасының орынбасары.

30 Қаңтар 2026
38

Басқа жаңалықтар

*Жаңа Конституция жобасының мәтіні «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» басылымдарында, сондай-ақ Конституциялық Соттың ресми сайтында жарияланады – Эльвира Азимова*

30 Қаңтар 2026

Мәулен Әшімбаев: Президент реформаларының түпкі мақсаты – мемлекеттілік пен тәуелсіздікті нығайту

30 Қаңтар 2026

Жаңа Конституцияда мемлекеттік тәуелсіздігіміздің іргелі негізі сақталады – Әзімова

30 Қаңтар 2026

Адвокатураның құқықтық мәртебесі Конституцияда алғаш рет бекітіледі

30 Қаңтар 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button