Дания Еспаева: Мемлекет кәсіпкердің бизнесі мен меншігін қорғауға міндетті

28 Ақпан 2026
«Ақжол» партиясының өкілі Дания Еспаева «Жаңа Конституция – жаңа мүмкіндіктер» атты партияаралық дебатта сөз сөйледі.

Оның айтуынша, жаңа конституциялық нормаға сәйкес мемлекет кәсіпкердің бизнесі мен меншігін қорғауға міндетті. Яғни кәсіпорын, өнім немесе инвестиция заңмен толық қорғалады.

Сондай-ақ егер салық органы шотты негізсіз бұғаттаса, кәсіпкер сот арқылы шешімді жойдырып қана қоймай, шығынды мемлекеттен өтете алады.

Бұл өзгерістердің негізінде үш басты құндылық жатыр: Қорғаныс, сенім және әділдік.

