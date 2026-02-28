Пікір

«Жаңа Конституция – әділдік пен заманауи басқаруға берілген жауап»

28 Ақпан 2026
29

«Respublica» партиясының өкілі Екатерина Смолякова Қазақстан терең трансформация кезеңіне қадам басқанын айтты. Оның сөзінше, жаңа Конституция – жай ғана заңнамалық өзгеріс емес, әділдік пен заманауи басқаруға деген қоғамдық сұранысқа берілген нақты жауап.

«Басқару жүйесінде «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» моделіне көшу көзделген. Жаңа құрылым шешім қабылдаудың ашықтығын арттырып, өңірлердің экономикалық дербестігін күшейтеді. Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік арқылы аймақтар экспорттық хабтарға айналады», – деді Екатерина Смолякова.

28 Ақпан 2026
29

Басқа жаңалықтар

Нұрлан Әуесбаев: Жаңа Конституцияда отбасы мен бала құқығы қорғалады

28 Ақпан 2026

Дания Еспаева: Мемлекет кәсіпкердің бизнесі мен меншігін қорғауға міндетті

28 Ақпан 2026

Қоғамды біріктіретін бағдар

20 Ақпан 2026

Елдің болашағына бағытталған қадам

1 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button