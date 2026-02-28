Жаңалықтар

КОНСТИТУЦИЯ – КЕМЕЛ ЕЛДІҢ КЕПІЛІ

28 Ақпан 2026
25

Сенбі күні облыстық халық шығармашылығы орталығы ғимаратының алдында Конституцияның жаңа жобасының мазмұнын кеңінен насихаттау мақсатында «Мәңгілік ел – бірлікте» концерттік бағдарламасы ұсынылды.

-Шараның басты мақсаты – қоғамдағы бірлік пен тұрақтылық құндылықтарын насихаттау, жастардың, қала тұрғындарының азаматтық жауапкершілігін арттыру, – дейді жоғарыда аталған өнер ұжымы директорының орынбасары Камилла Сәмсинқызы.
Концерт барысында бірлік пен татулықты дәріптейтін патриоттық әндер мен күйлер орындалып, өңірлік коалиция мүшелері жиналғандарды референдумға шақырды.
Артынша шараның екінші бөлімі 1 наурыз – Алғыс айту күніне арналады. Осы мерекеге орай этномәдени бірлестіктердің шығармашылық ұжымдары әртүрлі халықтың әндері мен билерімен паш етті.
-Концерт мазмұны «Мәңгілік ел» идеясының негізгі құндылықтары – Тәуелсіздік, ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім, отансүйгіштік қағидаттарын жеткізуге бағытталған.
«Мәңгілік ел – бірлікте» концерттік бағдарламасы – елдік мұрат пен ортақ жауапкершілікті ұлықтайтын, халықты ынтымақ пен бірлікке үндейтін дәстүрлі мәдени жоба, – дейді облыстық халық шығармашылығы орталығының өкілі.
Мәдени шараға «Шашу» халықтық ансамблі, «Ер Едіге» жыр мектебінің өнерпаздары, «Әдеп» халықтық тобы, т.б. атсалысты.

Айбек СЕРІКҰЛЫ.

28 Ақпан 2026
25

Басқа жаңалықтар

Берік Асылов, Бас прокурор: Бұл құжат жаңа дәуірдің іргетасына айналады

28 Ақпан 2026

Ақтөбеде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті

28 Ақпан 2026

Қазақ ақындары жаңа Конституцияға өлеңмен қолдау білдірді

28 Ақпан 2026

ҚазҰУ ғалымдары жаңа Конституция жобасын түсіндіретін оқу құралын жарыққа шығарды

28 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button