КОНСТИТУЦИЯ – КЕМЕЛ ЕЛДІҢ КЕПІЛІ
Сенбі күні облыстық халық шығармашылығы орталығы ғимаратының алдында Конституцияның жаңа жобасының мазмұнын кеңінен насихаттау мақсатында «Мәңгілік ел – бірлікте» концерттік бағдарламасы ұсынылды.
-Шараның басты мақсаты – қоғамдағы бірлік пен тұрақтылық құндылықтарын насихаттау, жастардың, қала тұрғындарының азаматтық жауапкершілігін арттыру, – дейді жоғарыда аталған өнер ұжымы директорының орынбасары Камилла Сәмсинқызы.
Концерт барысында бірлік пен татулықты дәріптейтін патриоттық әндер мен күйлер орындалып, өңірлік коалиция мүшелері жиналғандарды референдумға шақырды.
Артынша шараның екінші бөлімі 1 наурыз – Алғыс айту күніне арналады. Осы мерекеге орай этномәдени бірлестіктердің шығармашылық ұжымдары әртүрлі халықтың әндері мен билерімен паш етті.
-Концерт мазмұны «Мәңгілік ел» идеясының негізгі құндылықтары – Тәуелсіздік, ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім, отансүйгіштік қағидаттарын жеткізуге бағытталған.
«Мәңгілік ел – бірлікте» концерттік бағдарламасы – елдік мұрат пен ортақ жауапкершілікті ұлықтайтын, халықты ынтымақ пен бірлікке үндейтін дәстүрлі мәдени жоба, – дейді облыстық халық шығармашылығы орталығының өкілі.
Мәдени шараға «Шашу» халықтық ансамблі, «Ер Едіге» жыр мектебінің өнерпаздары, «Әдеп» халықтық тобы, т.б. атсалысты.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.