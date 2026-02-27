РЕФЕРЕНДУМДЫ ҚОЛДАУ: ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН ӘДЕМІ КЕШ
Бөкенбай батыр көшесіндегі жаңадан ашылған «Анвар» гипермаркеті алдында референдумды қолдау мақсатында қала тұрғындарына арналған концерттік іс-шара өтті. Қала жастарының күшімен ұйымдастырылған концертке оқу орындарының білім алушылары, өнер ұжымдары қатысты.
с-шара аясында облыстық коалиция мүшелері жастарға, қала тұрғындарына жаңа Конституция жобасының негізгі ережелерін түсіндіріп, 15 наурызда болатын референдумға белсенді қатысуға шақырды.
— Біз бүгін тарихи кезеңнің куәсі болып тұрмыз. Конституция — мемлекетіміздің тірегі, болашақ ұрпақтың тағдырына тікелей әсер ететін басты құжат. Қабылданатын өзгерістер әділетті, прогрессивті Қазақстанды қалыптастыруға бағытталған. Баршаңызды референдумға келіп, дауыс беруге шақырамын. Болашағымыз үшін бірге шешім қабылдайық! — деді облыстық мәслихат депупаты Айгүл Нұркеева.
«Жастар рухы» жастар қанаты облыстық филиалының төрағасы Әлішер Тыныштық еліміздің мүмкіндіктер мен теңдік салтанат құрған, дамуға ұмтылған қуатты мемлекет екенін, бұл елдегі тұрақтылық пен нақты реформалардың жемісі екенін тілге тиек етті.
— Бұл өзгерістер — Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті қоғам құруға және жастарды қолдауға бағытталған саясатының нәтижесі. Жаңа Конституция — жай құжат емес, білімге, ғылымға және инновацияға ашылған кең жол. Бұл — әр жасқа берілген нақты мүмкіндік. Референдум — «Мен еліммен біргемін!» деп айтатын шешуші сәт. 15 наурыз — әр адам дауыс беру арқылы ел тарихын айқындайтын күн. Біз таңдау жасаймыз және болашақты бірге құрамыз! — деді ол.
«Анвар» сауда желісінің директорының орынбасары Аслан Қайырғалиев те жаңа жобадағы өзгерістер, әр адамның құқығы мен бостандықтарының, еңбек құқықтарының конституциялық деңгейде бекітілуі туралы пікірін білдірді.
— Қаламызда іргелі нысандардың бой көтеруі Президенттің кәсіпкерлікті қолдау саясатының тікелей жемісі деп айта аламын. Әр адамның құқығы мен бостандықтары мемлекеттің басты басымдығы ретінде бекітіліп отыр. Әр адам сапалы еңбекпен, өзі қалаған кәсіп түрімен айналысуға құқылы. Елдік мүдде мен жарқын болашақ үшін барша ақтөбелікті жаңа Конституцияны қолдауға шақырамын! Еліміз аман, кәсібіміз берекелі болсын! — деді ол.
М.ТАБЫН.