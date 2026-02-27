КӘСІБИ БАҒДАР: МЕКТЕПТЕН БАСТАЛАТЫН МАҢЫЗДЫ ШЕШІМ
Студенттер сарайында «Білім. Мамандық. Болашақ» тақырыбында кәсіби бағдар берушілерге арналған республикалық форум өтті. Ауқымды іс-шараға еліміздің түкпір-түкпірінен білім саласының өкілдері, тәжірибелі профориентолог мамандар қатысып, бітіруші түлектерге мамандық таңдауда бағыт-бағдар берудің заманауи тәсілдерін және бұл жұмысты жетілдіру жолдарын талқылады.
Форумды ашқан Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Лаура Қарабасова сапалы білім алу географиялық орналасуға емес, университеттің әлеуеті мен мүмкіндігіне байланысты екенін атап өтті. Ол еліміздің тарихи кезең алдында тұрғанын, жаңа Ата Заң жобасында білім, ғылым және инновация негізгі құндылықтар ретінде айқындалғанын айтып, мұндай форумдардың маңызы алдағы уақытта арта түсетінін жеткізді.
— Мемлекет тарапынан білім саласына айрықша көңіл бөлініп, жастарға кең мүмкіндік жасалып жатыр. Сол мүмкіндіктерді тиімді пайдалану жолдарын бірлесе талқылау — басқосудың басты мақсаты, — деп Лаура Қарабасова еліміздегі жоғары оқу орындары мен мектептер арасындағы байланысты күшейтуге бағытталған бұл бастаманы қолдап келген кәсіби бағдар берушілерге алғыс білдірді.
«Грант. Мамандық. ҰБТ» тақырыбында баяндама жасаған Ғылым және жоғары білім министрінің кеңесшісі Руслан Емелбаев еліміздегі кәсіби бағдар беру мәселесінің өзектілігіне тоқталды.
— Қазір еліміздегі білім беру жүйесінде ең өзекті мәселелердің бірі — кәсіби бағдарлау. Өкінішке қарай, біз мамандық таңдауды 11-сыныпқа келгенде ғана ойлай бастаймыз. Оның өзінде нақты кәсіп емес, бейіндік пәнді таңдап, грантқа басымдық береміз. Бұл — бүгінгі зерттеулерде де жиі айтылып жүрген мәселе.
Оқу-ағарту министрлігіне қарасты Алтынсарин академиясы құрамында екі жыл бұрын Кәсіби бағдарлау орталығы құрылған. Қазіргі таңда орталық бұл бағыттағы жұмыстарды жүйелі түрде жалғастырып келеді. Республика көлемінде жүргізілген сауалнама нәтижесі де ойландырмай қоймайды. Яғни жоғары сынып оқушыларының 80-90 пайызы мамандықты өз қалауымен емес, ата-анасының ықпалымен таңдайды. Осы сапарымда Мұғалжар, Алға аудандарында болдым, ата-аналармен кездестім. Осындай кездесулерде мен ата-аналардың көпшілігі «қалаған мамандығыңды таңда, бірақ біз үшін ең бастысы — грантқа түсу» деп балаға бірінші кезекте грантқа ие болу міндетін жүктейтінін үнемі айтамын, — деді Руслан Емелбаев.
Мемлекеттік білім гранттарының 60 пайызы инженерлік-техникалық бағыттарға бөлінетінін атап өткен спикер кейбір талапкерлер грантқа түсу үшін математика мен физиканы таңдайтынын, алайда бұл пәндерді терең меңгермеген жағдайда техникалық мамандықтарда оқу қиынға соғатынын ескертті. «Кей мамандыққа түсу оңай болғанымен, оқу ауыр. Сондықтан грантқа түсу — мақсаттың соңы емес, сапалы білім алудың бастауы екенін ұмытпау керек», — деді ол.
IT жобалаушы, аналитик Айдос Жұманазар «Жасанды интеллект дәуіріндегі кәсіби бағдар беру» тақырыбында сөз сөйлеп, цифрлық трансформация жағдайында жаңа дағдылардың маңызына тоқталса, «Dauletten» қайырымдылық қорының президенті Жасұлан Қуандық «Оқушы таңдауы — елдің когнитивтік капиталы» тақырыбында баяндама жасады. Ал JOO High School мектептік кеңес беру қызметінің басшысы Диас Асанов мектеп — ата-ана — оқушы арасындағы үшжақты жауапкершілік мәселесін көтерсе, профориентолог-эксперттердің менторы Жанымнұр Мұратбекова кәсіби бағдар берушінің жеке брендингі мен эксперттілігін қалыптастыру жолдарын сөз етті.
Форум барысында мектеп пен жоғары оқу орындары арасындағы сабақтастықты нығайту, еңбек нарығы сұранысына сай мамандар даярлау, цифрлық құралдарды тиімді пайдалану бағытында нақты ұсыныстар айтылды. Қатысушылар практикалық кейстермен танысып, тәжірибе алмасу сессияларына қатысты.
Ауқымды жиынға қатысушыларға кампус тур ұйымдастырылып, Heriot-Watt University университетінің Ақтөбедегі кампусымен бірлескен мамандықтар көрмесі ұсынылды.
Арайлым НҰРБАЕВА.