Наурыздағы мерекелер қалай тойланады?
Облыс әкімі Асхат Шахаров төрағалық еткен аппарат жиынында наурыз айындағы мерекелік іс-шараларды дайындау және өткізу мәселесі қаралды.
Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Алтынай Юнисова жоспарланған мәдени-бұқаралық іс-шаралар туралы баяндады.
Оның айтуынша, 1 наурыз — Алғыс айту күні облыста көрмелер, концерттер, мәдени шаралар және әлеуметтік желілерде құттықтау акциялары өтеді. Этномәдени бірлестіктердің шығармашылық ұжымдарының қатысуымен «Алғыс — береке бастауы» концерті және «Алғыс айту — дана дәстүр» атты мәдени шара ұйымдастырылады.
Өнер орталығының фойесінде жастар арасында TED форматында «Алғыс Story» storytelling battle өтеді. Жалпы, Алғыс айту күніне орай өңірде 370 іс-шара өткізу жоспарланған.
8 наурыз — Халықаралық әйелдер күнінде Өнер орталығының концерт залында «Әйел — әлем» мерекелік бағдарламасы өтеді. Бағдарлама аясында қоғам мен өңірдің дамуына үлес қосқан әйелдер марапатталады. Бұдан бөлек облыстың барлық мәдениет мекемесінде түрлі форматта 400-ден астам іс-шара өткізіледі. Олар әйел мен ананың қоғамдағы рөлін, ізгілік пен гуманизм құндылықтарын насихаттауға бағытталады.
Наурыз мейрамын тойлаудың онкүндігі 14 наурыз — Көрісу күнінен басталады.
«Қазақ халқына мың алғыс» стеласы аумағындағы басты алаңда «Берекелі бастау» концерттік бағдарламасы және «Тайқазан — тарихымның тұғыры» театрландырылған қойылымы өтеді. Барлық ауданда қойылымдар, концерттер, алтыбақан ойындары мен спектакльдер ұйымдастырылады. Кәсіпорындар мен мекемелерде тренингтер, көрмелер және кештер өтеді.
15 наурыз — Қайырымдылық күнінде қайырымдылық акциялары ұйымдастырылып, қарттарға, көпбалалы отбасыларға және мұқтаж жандарға көмек көрсетіледі. Өнер орталығы концерт залында «Арайлы Ақтөбе» және «Достық сазы» фольклорлық ансамбльдерінің қатысуымен «Ұлы дала жүйрігі» атты айтыс-концерт өтеді. Стела маңындағы сахнада жас өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдарының қатысуымен концерт ұйымдастырылады.
16 наурыз — Шаңырақ күніндегі (Отбасы күні) барлық іс-шара отбасылық құндылықтарды насихаттауға арналады. Концерттер, отбасылық байқаулар, фотокөрмелер, түрлі акциялар мен шеберлік сабақтарын өткізу жоспарланған. Перзентханаларда дүниеге келген нәрестелерді құттықтап, бесік пен домбыра табыстауға баса назар аударылады.
Орталық алаңда «Бір шаңырақ — бір жүрек» атты мәдени-көпшілік іс-шара өтеді.
Өнер орталығының концерт залында Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаеваның сахнадағы шығармашылық қызметінің 50 жылдығына арналған «Роза шақырады» атты концерт өтеді.
17 наурыз — Мәдениет және ұлттық дәстүрлер күні облыстағы барлық мәдениет мекемесінде шығармашылық байқаулар, этномузыкалық қойылымдар, ұлттық тағамдар мен киімдер көрмелері, шеберлік сабақтары, оқу марафондары ұйымдастырылады. Мереке аясында Ғ.Жұбанова атындағы филармония ұжымдары арасында «SAUKELE-2026» байқауы, стела жанындағы сахнада «Dastur-fest» фестивалі, сондай-ақ таңғы сағат 11.00-ден 18 наурыздағы таңғы сағат 11.00-ге дейін жалғасатын «Қырымның қырық батыры» атты 24 сағаттық жыршылар марафоны өтеді.
18 наурыз — Ұлттық киім күнінде этностиль көрсетілімдері, дефиле, музей көрмелері және сән үлгілерінің таныстырылымдары жоспарланған. Ұйым басшылары, қызметкерлері және қала тұрғындары 14 наурыздан бастап ұлттық киім киюге шақырылады. «Ұлттық киім
ұлт айнасы» байқауы, ұлттық шеру, этнокештер және «Наурыз нұры» кітапханалық этномарафоны өтеді. Өнер орталығының концерт залында «Дауыс» ұжымының «Таңғажайып Наурыз» атты концерті ұйымдастырылады.
19 наурыз — Жаңару күні мәдени-көпшілік іс-шаралар, шеберлік сабақтары, жас суретшілерге арналған пленэр-байқаулар өтеді. Қалалық мәдениет сарайында «Жаңғыру мен дәстүр тоғысында» атты шара ұйымдастырылса, «Алақай» қуыршақ театрында театрландырылған қойылым көрсетіледі. Өнер орталығының концерт залында Ахмет Жұбанов атындағы оркестрдің «Mega Hits» атты концерті өтеді.
20 наурыз — Ұлттық спорт күні спортшылар қазақ күресі, асық ату, арқан тарту, садақ ату, ләңгі тебу, қол күресі және басқа да ұлттық спорт түрлерінен жарысады.
21 наурыз — Ынтымақ күні ұлтаралық келісім мен достықты нығайтуға бағытталған іс-шаралар, атап айтсақ, балалар мен жастарға арналған шығармашылық марафондар, ұлттық ойындар мен көрмелер өткізіледі. Орталық алаңда «Бастаңғы» жастар бағдарламасы, «Ақсүйек» ойыны және концерттік бағдарлама ұйымдастырылмақ.
22 наурыз — Наурыз мейрамы.Облыстағы мәдениет мекемелерінде халықтық серуендер, театрландырылған қойылымдар, ашық есік күндері, концерттер және ұлттық дәстүрлерді насихаттауға арналған бағдарламалар өтеді. Облыс орталығында 26 алаңда 52 киіз үй тігіледі, оның алтауы орталық алаңда орналасады. «Қазақ халқына мың алғыс» стеласы алаңында «Наурыз — жарқын жыл басы» атты халықтық серуен ұйымдастырылады.
23 наурыз — Тазару күні экологиялық сағаттар, аумақтарды тазарту акциялары, аулалар мен көшелерді қардан, қоқыстан және қалдықтардан тазалау бойынша тазалық эстафетасы ұйымдастырылады.
Жалпы, мерекелік іс-шаралар аясында облыста 2400-ден астам мәдени-көпшілік шара өткізу жоспарланып отыр.
Ақтөбе қаласының әкімі Азамат Бекет 22 наурыз — Наурыз мейрамын тойлау облыс орталығының шағын аудандары мен тұрғын алаптарындағы 26 алаңда ұйымдастырылатынын жеткізді. Аталған орындарда киіз үйлер тігіліп, әрқайсысы ұлттық бұйымдар және қазақ халқының дәстүрлі атрибуттарымен безендіріліп, жабдықталады. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін концерттік бағдарламалар, сондай-ақ ұлттық ойын түрлерінен спорттық жарыстар өткізіледі.
Киіз үйлерді тігуге қаланың ірі кәсіпорындары, жоғары оқу орындары, өнеркәсіп саласының өкілдері, мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау және спорт мекемелері, сондай-ақ ірі сауда және ойын-сауық орталықтары тартылады. Мерекелік алаңдар орналасатын аумақтардың санитарлық тазалығы мен абаттандырылуына көңіл бөлінеді.
Облыс әкімі жауапты қызметтер мен қала, аудан әкімдеріне Наурыз мейрамы мен 8 наурыз мерекелеріне мұқият дайындық жүргізіп, іс-шараларды жоғары деңгейде ұйымдастыруды тапсырды.
—Наурыз — жаңарудың, ізгілік пен бірліктіңмерекесі. Ол барлық буын өкілінің басын біріктіреді. Жоспарланған іс-шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылып, облыс тұрғындары мерекенің шаттығы мен ұлттық дәстүрлердің ерекше атмосферасын сезінуге тиіс. 8 наурыз қарсаңында біз коммуналдық сала мен кәсіпорындарда еңбек ететін әйелдерге құрмет көрсетеміз. Бұл дәстүр биыл да жалғасады. Екі мереке де отбасылық құндылықтарды, ата-баба тарихы мен мәдениетіне деген құрметті дәріптеп, адамдарды игі істерге жетелеуі керек. Сондай-ақ 15 наурызда мемлекетіміздің болашақ даму бағдарын айқындайтын, демократиялық құндылықтарды нығайтатын тарихи оқиға — жалпыұлттық референдум өтеді. Оған қатысу — әр азаматтың жауапкершілігі мен мемлекеттің болашағына қосқан үлесі. Әрқайсысымыз қабылданатын шешімдердің ел тәуелсіздігін нығайту мен тұрақты дамуына ықпалын түсініп, бұл таңдауға саналы түрде қарауымыз қажет,— деді Асхат Шахаров.
Д.АЙДАР.