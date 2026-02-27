Жаңалықтар

Сенаторлармен кездесті

27 Ақпан 2026
27
Қабылдау

 «Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін» жалпыұлттық коалициясының мүшелерісенаторлар Бауыржан Қаниев пен Амангелді Нұғманов облыс әкімі Асхат Шахаровтың қабылдауында болды.

Сондай-ақ қабылдауға облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева, «Amanat» партиясы облыстық филиалының төрағасы, өңірлік коалиция жетекшісі Ербол Данағұлов қатысты.

Жиын барысында өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерімен қатар, республикалық референдумның мән-маңызы жайлы сөз қозғалды.

Өз кезегінде сенаторлар өңірге келгендегі негізгі мақсаты — жаңа Конституция жобасын халыққа түсіндіру, бұл бастама — жай ғана өзгерістер емес, халық пен мемлекет арасындағы байланысты жаңғыртудың жаңақ адамы екенін айтып, бұл бағыттағы жұмыстарға атсалысатынын жеткізді.

Сенаторлар ұсынылған өзгерістер азаматтардың құқығы мен бостандықтарын кеңейтуге, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға, әлеуметтік әділеттілікті нығайтуға және өңірлердің тұрақты дамуына бағытталғанын алға тартты.

Өз тілшіміз.

27 Ақпан 2026
27

Басқа жаңалықтар

БІРЛІК ПЕН ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ ТҰҒЫРЫ — КОНСТИТУЦИЯ

27 Ақпан 2026

Төтенше жағдай болмауы үшін…

27 Ақпан 2026

Ақтөбеде жаңа зауыттың құрылысы басталады

27 Ақпан 2026

Балаңыз буллингке бейім бе?

27 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button