Ашықтық пен адалдық — уақыт талабы
Ақтөбе облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті ұйымдастырған мазмұнды кездесу «Ақтөбе Медиа» ЖШС-ның баспасөз клубында өтті. Басқосуда квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлық тәуекелінің алдын алу, заң талаптарын сақтау және құқықтық мәдениетті нығайту мәселелері кеңінен сөз болды. Іс-шараға«Ақтөбе Медиа» ЖШС ұжымы қатысып, ашық пікір алмасты.
Жиынды «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры, Қазақстан Журналистер одағы облыстық ұйымының төрағасы Раукен Отыншин ашып, қоғам үшін аса өзекті тақырыптың маңыздылығына тоқталды. Ол сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі екенін атап өтіп, бұл ретте ақпарат құралдарының ағартушылық рөлі айрықша екенін жеткізді. Ол қоғамдық санаға қозғау салатын — сөз, ал сөздің салмағы бар жерде жауапкершілік те күшейетінін айтты.
Басқосуда сөз алған Ақтөбе облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы,Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Айбек Шілманов сыбайлас жемқорлықпен күрес тек департаменттің, құқық қорғау органдарының міндеті емес, бүкіл қоғам болып жұмылатын ортақ іс екенін атап өтті. Оның айтуынша, 2015 жылы қабылданған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның атауындағы өзгерістің өзі мемлекеттік саясаттағы ұстанымның жаңарғанын білдіреді. Яғни басты мақсат — қылмысты ашу мен жазалау ғана емес, ең алдымен, оның алдын алу, тәуекелді дер кезінде анықтау.
Айбек Шілманов облыстағы нақты ахуалға тоқталды. Оның мәліметінше, өңірде сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары бойынша 17 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Тіркелген қылмыстық істер саны жөнінен облыс республика бойынша алғашқы бестікке енген.
Департамент басшысы бұл деректер алдын алу жұмыстарын одан әрі күшейту қажеттігін көрсететінін айтып, басты мақсат — құқықбұзушылықты болдырмау, заң талаптарын қатаң сақтау және қоғамда адалдық қағидатын орнықтыру екенін атап өтті.
Жиында сыбайлас жемқорлық ұғымын тар мағынада түсінбеу қажеттігі де айтылды. Бұл тек пара беру немесе алу емес, қызметтік өкілеттікті теріс пайдалану, заң талаптарын сақтамау, жеке не өзге біреудің мүддесіне шешім шығару секілді әрекеттердің барлығы осы санатқа жатады. Сондықтан құқықтық мәдениет әр азаматтың санасынан басталуға тиіс.
Жиында Айбек Ақбергенұлы қаржылық бақылаудың маңызына ерекше назар аударды. Лауазымды тұлғаның табысы мен шығысы сәйкес болуы — ашық қоғамның негізгі өлшемдерінің бірі. Мемлекеттік бюджет салық есебінен қалыптасады. Әлеуметтік игіліктерді талап ете отырып, салық төлеуден жалтару — әділет қағидатына қайшы. Осы тұрғыда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашы болған «Адал азамат» тұжырымдамасының мәні айрықша екені айтылды.
— Адал еңбек пен заңға құрмет қоғамның басты құндылығына айналмайынша, түбегейлі өзгеріс болмайды, — деді департамен басшысы.
Бюджеттік ұйымдардағы кадрлық процестерді автоматтандыру бағытындағы жұмыстар да кеңінен сөз болды. Бірыңғай жүйеге көшу арқылы негізсіз тағайындаулар мен «жалған қызметкерлердің» алдын алу мүмкіндігі артып келеді. Кейбір өңірлерде бір адамның бірнеше мекемеде қатар тіркелуі немесе ұжым қызметкерлерінің басым бөлігінің туыстық байланыста болуы сияқты деректер анықталған. Мұндай олқылықтардың әшкереленуі цифрландырудың тиімділігін көрсетеді. Алдағы уақытта кадрлық жүйелерді біріктіру арқылы ашықтық пен әділдік қағидатын одан әрі күшейту жоспарланып отыр.
Айбек Ақбергенұлы ұйым басшысының дербес жауапкершілігіне де тоқталды. Ұжымдағы адалдық ахуалы, ең алдымен, жетекшінің ұстанымына байланысты. Әдеп нормаларын сақтау, шектеулерді қатаң ұстану, қаржылық тәртіпті күшейту — сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың нақты тетіктері. Республика бойынша мемлекеттік қызметшілердің жалпы санына шаққанда жемқорлық құқықбұзушылықтары үшін жауапқа тартылғандардың үлесі аз болғанымен, (шамамен 90 мыңға жуық мемлекеттік қызметші бар, қылмыс саны 0,3-04 пайыз) бәрібір жағдай тұтас жүйенің беделіне кері әсер ететіні айтылды.
Жиын соңында сөз алған Раукен Отыншин көтерілген мәселелердің ауқымдылығына тоқталып, ақпарат құралдары алдағы уақытта да бұл бағыттағы бастамаларға қолдау көрсетуге дайын екенін білдірді. «Үш таған» журналының бас редакторы, белгілі ақын Ертай Ашықбаев та мазмұнды басқосу үшін алғыс айтып, әділдік пен адалдық ұлттың рухани тірегі екенін атап өтті. Оның айтуынша, заң үстемдік құрған қоғамда ғана даму мен жаңғыру орнығады.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.