Сталкинг — махаббат па, қылмыс па?..
«Мемлекеттің моральға қатысты ресми ұстанымына сай келмейтін көзқарасы үшін біреуді қылмыстық қудалауға, моральдық жағынан кемсітуге еш жол беруге болмайды. Ал мемлекеттің ұстанымын «Әр азаматтың таңдау құқығы бар. Алайда ешкім өз таңдауын біреуге күштеп таңа алмайды» деген формуламен түйіндеуге болады. Біздің мемлекетіміз барлық азаматтың құқығы мен бостандығын, ар-намысын табандылықпен қорғай береді»
Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ.
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев сталкинг құрбаны болған шымкенттік Нұрай есімді бойжеткеннің өліміне қатысты Ұлттыққұрылтайға 130-дан астамөтінішкеліптүскенін айтқан-ды.«Шымкентте Нұрай есімді бойжеткеннің кісі қолынан қаза болуы бүкіл елді дүрліктірді. Ұлттыққұрылтайға осы оқиғабойынша 130-дан астамөтінішкеліптүсті. КүдіктініңНұрайдыаңдып, маза бермей, қоқан-лоқыкөрсеткеніанықталыпотыр. Ақыры, мұның арты адамөлімінеәкепсоқтырды. ОсығанбайланыстыІшкіістерминистріне Шымкент қалалықдепартаментініңәрекетінеқұқықтықбағаберудітапсырдым. Бас прокурор да бұлмәселенімұқияттексереді», — деді. Белгілі болғандай, күдікті бойжеткеннің «жоқ» деген сөзін елемей, сталкинг жасаған, яғни қыз баланың соңынан қалмай, әлеуметтік желідегі парақшалары арқылы мазалап, әр басқан ізін аңдып, айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізгісі келген. Бір адамның осындай бейадами әрекеттері қанша отбасына қайғы жамап, қанша адамның тағдырына балта шапты… Бұл оқиғаны құқық қорғау органдарының дәргейіне қалдыра отырып, тілімізге, тірлігімізге ғана емес, заңымызға да енген «сталкинг» сөзінің «сырына» үңіліп көрейік.
Ақсүйек әйелдің ғашығы
«Сталкинг» термині ағылшын тілінің «to stalk» деген сөзінен шыққан, ол «сақтықпен, жасырын және білдіртпей біреудің ізіне түсу» деген мағынаны білдіреді екен. Ғалымдар бұл сөзге этимологиялық талдау жасай отырып, мағынасын «біреуді аңду, аңшылық кездегідей бақылап із кесу» дегенге келтіреді, яғни бұл әрекеттің (терминнің) аңшылықпен байланысты екендігін айтып, белгілі бір нысанды мақсатты түрде қудалау үдерісі деп сипаттайды. 1921 жылы француз психиатры, медицина ғылымдарының докторы Гаэтан Гасьян де Клерамбо деген кісі «сталкинг» терминіналғаш ғылыми айналымға енгізіпті. Ол бұл құбылысты «Махаббат психоздары» (Les Psychoses Passionnelles) атты еңбегінде сипаттаған.Де Клерамбо еңбегінде жасы елуден асқан француздың ақсүйек әйелінің Ұлыбритания королі Георг V өзін сүйеді деп нық сеніп, соның соңынан қудалауы суреттеледі. Әлгі әйел король Букингем сарайының терезелеріндегі перделерді көтеріп-түсіру арқылы өзіне құпия белгілер беріп отыр деп сеніп, ғашығына жақын болу үшін сарай алдына шатыр тігіп тұрады… Кейін сталкинг жағдайлары британдық көркем әдебиеттерде сипаттала бастайды. Өткен ғасырдың 80-жылдарында АҚШ-та белең алған спорт пен шоу-бизнес жұлдыздарын қудалау жағдайларының артуы салдары 1990 жылдарысталкинг құбылысын заң жүзінде қылмыстық әрекет ретінде тануға әкелді. Осылайша 1990 жылы Калифорния штатында алғашқы антисталкингтік заң қабылданды. Қудалауға қарсы заңда сталкингке алғаш рет мынадай анықтама берілді: «басқа адамды әдейі, зұлым ниетпен және ұдайы қудалау, мазасын алу».
Бүгінде сталкингке қарсы жауапкершілік қарастырылған заң әлемнің бірқатар елінде бар. Қазақстан бұл тізімге 2025 жылы қосылды.
Аш кенедей жабысқаннан қаш!
Былтыр 16 шілдеде Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне жаңа 115-1-бап — «Сталкинг» енгізілген заңға қол қойды. Бұл бапта былай жазылған: «Сталкинг, яғни адамның еркіне қайшы онымен байланыс орнатуға және (немесе) оны аңдуға бағытталған, зорлық-зомбылықпен ұштаспайтын, елеулі зиян келтіруге алып келген әрекеттерден көрінетін заңсыз қудалау — екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады».
Яғни біреудің басқан ізін аңдып, уысынан шығармай, үстемдік құруға тырысатындар бұдан былай заң алдында жауап беретін болады.
— Заң мәтіні мен түсіндірмелер бойынша біреуге қайта-қайта қоңырау шалу, хабарлама жіберу,үнемі байланысты болуын талап ету, онлайн, офлайн бақылау, оның жүретін жолын, күн тәртібін бақылау, әлеуметтік желілер арқылы тіл тигізу, қорқыту, үркіту, жеке өміріне үнемі араласу, әр жерде кездесу секілді әрекеттер сталкинг болып есептелуі мүмкін. Сталкинг — жүйелі, қайталанып, мақсатты және еркіне қарсы әрекеттерден тұратын, адамның қауіпсіздігі мен психологиялық жай-қалпына елеулі зиян тигізетін қудалау, — дейді Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің «Құқықтану» кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты Ақылбек Нурлин.
Заңгердің айтуынша, бүгінде елімізде әлеуметтік желілер, мессенджерлер арқылы онлайн-сталкинг жасау Қазақстан заңнамасында нақты «онлайн-сталкинг» деген жеке атаумен бекітілмеген, дегенмен ол қолданыстағы бірқатар норма арқылы құқықтық тұрғыда қарастырылады.
— Әлеуметтік желілерде немесе мессенджерлерде жүйелі, мақсатты және психологиялық зиян келтіретінүздіксіз хабарлама жіберу, қорқыту, бақылау да сталкинг ретінде қарастырылады. Адамның еркіне қарсы қайта-қайта жазу, түрлі аккаунт арқылы бақылау, қудалау, психологиялық қысым жасау адамға елеулі зиянын тигізсе, яғни соның салдарынан сталкингке түскен адамның бойында қорқыныш, мазасыздық пайда болып, қалыпты өмір салты бұзылса, ол да құқықтық тұрғыда қаралады. Яғни офлайн болса да, онлайн болса да, жүйелі түрде аңдып, мазасын алса, ол сталкингке жатады, — дейді ол.
Заңгер жәбірленуші сталкинг фактісін дәлелдеу үшін қандай айғақтар жинауы керегін де айтты. Олар — хабарламалар (скриншоттар) және қоңыраулар, түнгі немесе ұдайы қоңыраулардың уақытын жазып жүру, куәгерлердің көрсеткіштері, бақылау немесе аңду фактілерін растайтын видео, суреттер, әлеуметтік желідегі жазбалар, посттар, психологиялық зиян келтіргені туралы сараптама немесе медициналық анықтамалар (қажет болған жағдайда).Бұл айғақтар арыздың қабылдануына, қылмыстық іс қозғауға қолданылады.
— Құқық қорғау органдарына жүгіну кезінде адамдар қателікке жол беріп жатады. Кейбір жиі кездесетін қателіктер — дәлелдерді жинамай тікелей арыздану, хабарламаларды немесе қоңырауларды сақтамау, жүйелі фактілерді бөлшектеп қарастыру, яғни бір рет қоңырау шалуды ғана көрсету.
Полиция жалпы күдікті әрекеттерді сипаттаған нақты фактілер бар кезде арызды қабылдауға міндетті. Әдетте заң талаптарына сай арыз заңсыз қудалау әрекеттерінің нақты сипаттамасын қамтуға тиіс, — дейді ол.
Ақтөбе облысы ПД қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі Нұрлыбек Суентаевтың айтуынша, сталкинг — тек жеке адамның мәселесі емес, ол қоғамдық қауіпсіздікке тікелей әсер ететін құбылыс. Ол көбіне ұзақ уақыт бойы байқалмай, «тұрмыстық дау» немесе «жеке мәселе» ретінде қабылданады.
— Алайда халықаралық және отандық тәжірибе көрсеткендей, сталкинг ауыр қылмыстарға, соның ішінде зорлық-зомбылыққа әкелуі мүмкін. Полиция органдары үшін сталкингтің алдын алу — басым бағыттың бірі. Полиция азаматтардың өтініштері мен шағымдарын мұқият қарайды, қауіп-қатерді бағалау тетіктерін қолданады, профилактикалық есепке алу және ескерту шараларын жүргізеді, прокуратура, сот органдары және әлеуметтік орталықтармен тығыз байланыста жұмыс істейді.
Алайда сталкингпен күресте тек құқық қорғау шаралары жеткіліксіз екенін атап өткім келеді. Бұл — кешенді мәселе.Сондықтанқұқықтық сауаттылықты арттыру, азаматтарға өз құқығын түсіндіру, жәбірленушілерге психологиялық және әлеуметтік қолдау көрсету, қоғамда «қудалауға төзбеушілік» мәдениетін қалыптастыру аса маңызды, — дейді полиция подполковнигі.
Сезімнің соңы сталкингке ұласпасын десеңіз…
Мақаламыздың басында айтқандай, сталкинг ұғымын ең алғаш дәрігерлер, соның ішінде психиатрлар айналымға енгізіпті. Мамандар сталкерлікті девиантты мінез-құлыққа жатқызады, яғни түсініктірек айтқанда, мінезінде қандай да бар ауытқуы бар адамдар ғана осындай әрекетке барады деп түсіндірген. Шынында, басқа тірлігі құрып қалғандай, біреудің артынан аңға шыққан адам құсап, күні-түні аңду, мазалау, жүйкеге тиетін неше түрлі қорлайтын сөздер жазу, құрығына түсіріп, құлдығына салуды көздеу, қоқан-лоққы көрсету есі дұрыс адамның ісі емес.
— Психологиялық тұрғыда түсіндірсек, сталкинг дегеніміз —басқа адамның жеке шекараларын жүйелі түрде бұзу. Қауіпті сталкинг пен сырттай зиянсыз болып көрінетін әрекеттердің арасындағы айырмашылықты білген дұрыс.Бір адам екіншісімен қарым-қатынаста болуды қаламаса, екінші адам бірінші адамның қалауын, мүддесін ескермей, тек өзінің қалауын іске асырғысы келсе, яғни қарым-қатынасты жалғастыруды, ұдайы мазалауды, өзгенің шекарасын бұзып, өз мүддесі үшін әрекет етсе, ол сталкинг болып есептеледі. Осылайша ол қайта-қайта хабарласып, телефон соғып, әлеуметтік желі арқылы жазып, достар, таныстар, әріптестер арқылы мазалап, беделіне нұқсан келтіріп, ізін аңдып, адамға қысым жасауы мүмкін, — дейдіпсихолог, нейропсихолог Анна Гниденко.
Анна Гниденконың айтуынша, сталкермен бір жерде жұмыс істеу, ортақ таныстардың болуы, бір ортада жүру жағдайды тіпті ушықтырып жіберуі мүмкін. Сондай-ақ белгілі бір уақытқа созылған қарым-қатынастан бас тарту немесе ажырасу жағдайынан кейін сталкинг қаупі жоғарылауы мүмкін, себебі бір тарап қарым-қатынастың аяқталғанын қабылдай алмайды.
— Ондайлар — көбіне патологиялық нарциссизм ауытқушылығы бар, яғни жалғыздықтан қорқатын, ішкі әлемі бос, соны бейсаналы түрде «біреу толтыруы керек» деп сезінетін адамдар. Сталкер үшін басқа адам — жеке тұлға емес, өзінің ішкі тұтастығын сақтап қалудың тәсілі. Ол сол арқылы өзін маңызды, толыққанды, тірі сезінеді. Әсіресе бұл ажырасу кезінде қатты байқалады. Қарым-қатынастың аяқталуы сталкер үшін жай ғана екінші адаммен қарым-қатынасты үзу емес, өзінің ішкі әлемінде болатын алапат апат, ішкі «менінің» күйреуі сияқты қабылданады.
Яғни мұндай адамдар ажырасқан кезде басқа адамды емес, өзінің бір бөлшегін жоғалтып алғандай сезінеді, сол «бөлшегін» өзіне қайтарып алу үшін әрекет етеді, — дейді психолог.
Демек, сталкерліктің артында ешқандай да махаббат сезімі жоқ деген сөз. Қоғамда кездесетін жігіттердің қыздарды аңдуы, «маған бұрылып қарамадың, маған тұрмысқа шықпадың» деп талай Нұрайдың көз жасына қалып жатуы — махаббат емес, нарцистік көзқарастың белгісі.
— Сталкингтің шынайы сезімге қатысы жоқ. Бұл көзқарас мәдени сценарийлерден пайда болған, себебі көптеген романтикалық комедиялар мен мелодрамаларда ер адам айтқанынан қайтпайтын табанды, кейде тіпті дөрекілеу, мысы басып тұратын «харизмалы» кейіпкер ретінде бейнеленеді. Бұл образ қызықты, тартымды суреттелгенімен, шынайы сезім екі адамның өзара келісіміне негізделеді, ешкім ешкімнің шекарасын бұзбайды, ал сталкерлік — тек бір жақты мүддені қарастырады, демек, махаббат пен сталкинг — мүлде қарама-қайшы ұғымдар, — дейді психолог.
Сталкингке ұшыраған адамның бойында қорқыныш, үрей сезімі пайда болады. Психологтің айтуынша, ізінен біреу аңдып жүргенін байқаған адамның бойында ұйқысыздық, ашуланшақтық, үнемі сақ болу, мазасыздықтың болуы — қалыпты реакциялар. Бұл — психиканың қауіп-қатерге берген табиғи жауабы.
— Сонымен қатар жәбірленушілерде жиі өзін-өзі кінәлау мен ұялу сезімі пайда болады. Яғни «мен қандай да бір үміт беріп қойдым ба, мен «жоқ!» деген сөзді дұрыс айта алмадым ба, бәлкім, бұл адам мені шын ұнататын шығар, жігіт деген, бәлкім осындай табанды болуы керек шығар» деген секілді ойлар пайда болып, жәбірленуші өзін кінәлі сезіне бастайды. Ең қорқыныштысы — жәбірленуші үнемі мазасыз күйде, біреу өзіне шабуыл жасай ма деген қауіппен жүретін жағдайға жетеді, кейбірі күйзеліске түседі. Сонымен бірге жәбірленушілер сталкингтен кейін ешкімге сене алмайтын, болашақ қарым-қатынастардан қорқатын, әлемді қауіпті деп қабылдайтын, өзін өзі бағалауы төмен, яғни, посттравмалық стреске түсуі мүмкін. Мұндай жағдайда кәсіби көмекке жүгіну өте маңызды, — дейді маман.
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетініңденсаулық және сауықтыру орталығының басшысы болып жұмыс істейтін психолог, нейропсихолог Анна Гниденко жастарға, соның ішінде жас қыздарға қарым-қатынас жасау кезінде негізгі ұстанатын қағидалар туралы үнемі айтып отыратынын жеткізді:
— Бойжеткен қыздар жігіттермен дұрыс қарым-қатынас жасау, жеке шекараны қалай қою керектігі, қарым-қатынасты мәдениетті түрде үзу туралы кеңес сұрап келеді. Соңғы екі жылда әсіресе абьюзивті қарым-қатынастардан шығу мәселесі өте өзекті болып отыр. Сталкинг болмау үшін әу баста дұрыс қарым-қатынас орната білу керек, себепсіз қызғаныш, «жоқ» деген сөзді елемеу, екінші адамның құндылықтарын, жетістіктерін төмендету, қарым-қатынасты бәрінен жоғары қоюға мәжбүрлеу және қамқорлық жасаған болып жасырын бақылау — сталкингтің ең ерте әрі ең жиі кездесетін белгілерінің бірі. Соны қыз балаларға айтып, қарым-қатынастың басталуы кезінде осындай белгілерге назар аудару қажеттігін, сталкермен қарым-қатынасты мүлде жалғастырмау, ешқандай байланысқа бармау,мамандарға, ұйымдарға, құқықтық органдарға жүгіну қажеттігін айтамыз, — дейді Анна Гниденко.
P.S. Әр адам — жеке тұлға. Қазақстан Республикасында Конституцияға сәйкес «адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды». Бірақ қазіргі қоғамда жиі айтылатын үш жай — буллинг, моббинг және сталкинг жағдайларының көптігі бұл әрекеттерді заң жүзінде қарауға әкеліп отыр. Әлеуметтік ортадағы, әсіресе мектептер мен оқу орындарында үстемдік жасау мен қорлау — буллинг, кәсіби ортадағы, соның ішінде жұмыс орындары мен ұжымдардағы әріптестеріне жасалатын жүйелі психологиялық қысым — моббинг және мақалада сөз еткен адамды аңду — сталкинг жағдайларына қоғамда мүлдем төзбеушілік қалыптастыру қажет. Дені сау, сауатты қоғамды дені сау, сауатты адамдар жасайды.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.