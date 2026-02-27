Балаңыз буллингке бейім бе?
Индира Өтеміс,
«Ақтөбе»
Ойтүрткі
Балаңыз басқа қатарластарын мазақ етуге, қысым көрсетуге, басынуға бейім бе? Бұл сауал әр ата-ананы ойландыруы керек. Әлемде буллингтен жапа шеккен балалардың саны жылдан-жылға өсіп барады. ЮНЕСКО-ның мәліметі бойынша дүниежүзінде жыл сайын 245 миллионнан астам бала буллингтен зардап шегеді. Өткен жылы біздің елімізде буллингке қатысты 400 оқиға тіркелген.
Буллингке ұшырау баланың мінез-құлқына, жан дүниесіне, сабағына кері әсер етеді. Тіпті қоқан-лоққыға, зорлыққа шыдамай, өзіне-өзі қол жұмсау немесе буллинг көрсетушіден кек алу оқиғалары да көбейіп барады. Жақында ғана әлеуметтік желіде көрші Атырау облысының Құлсары қаласындағы №6 мектепте 10-класс оқушысының өзіндей баланы балтамен қуып жүрген бейнекөрінісі тарады. Оның екі сыныптасын жарақаттағаны да анықталды. Бейнекөріністе ол алдынан шыққан басқа балаларға оңды-солды тап бермейді, мұғалімнің жанынан балтасын көрсетпей өтуге тырысады. Сондықтан болса керек, желіде «Бұл жасөспірімді біреулер қатты ашындырған секілді» деген пікір көбірек айтылды. Әрине, балта ұстаған баланы еш ақтауға болмайды. Бетін аулақ, сол жерде біреу жазым болса, кім кінәлі болмақ? Осы оқиғаға байланысты мектеп директорының қызметтен кетуін құптамағандар да аз болған жоқ. Олардың уәжі «тәрбие жұмысын мектепке ысыра беру дұрыс емес» дегенге саяды. Тәрбие ең алдымен отбасынан, ата-анадан талап етілуі керек. Бала біреуді үнемі келемеждеуге, әлімжеттік жасауға болмайтынын үйдегі үлкендердің өнегесінен сіңіріп өсуге тиіс.Бұрынғы үлкендер, мысалы, «Тек жүрсең, тоқ жүресің», «Басқа пәле — тілден», «Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі» сынды сөздерді баланың санасына құя беретін. Қазір өз баласы буллингке ұшырамаса болды, ал оның басқаға нендей құқай көрсетіп жатқанына көз жұма қарайтындар бар.
ЮНЕСКО әлем елдерін буллингке қарсы заңдар шығаруға, ата-аналардың жауапкершілігін арттыратын шаралар қабылдауға шақырып отыр. Соңғы үш жылда елімізде жасөспірімдерді қорғауға бағыталған бірнеше заң қабылданды. Мектептерде буллингке қарсы «ДосболLike» бағдарламасы іске қосылды, сондай-ақ психологтар, басқа да мамандар осы бағытта бірлесіп жұмыс жасап жатыр. «Заң мен тәртіп» жобасының аясында құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қатысуымен жиындар ұйымдастырылады, яғни түсіндіру жұмыстары да жолға қойылған. Дегенмен бұл жұмыстардың түпкілікті нәтижесі үйдегі тәрбиеге байланысты екенін мойындау керек. Бала буллингке ұшырап жүрген жоқ па? Керісінше, өзі біреуге буллинг жасап немесе жан-жағына қырғидай тиюге құмар бір досына «қолдау» көрсетіп жүр ме? Ушықса, осы екі жағдайдың да соңы жақсы болмайды. Ушықтырмауды ата-ана өз жауапкершілігіне алуы қажет. Әрине, қоғам, әсіресе мектеп тарапынан бақылау керегін де ешкім жоққа шығармайды.
Егер 16 жасқа дейінгі жасөспірім буллинг жасаса, бірінші жолы ескерту беріледі, сондай-ақ ата-анасына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін.Бұл айыппұлдың қазіргі мөлшері — 43 250 теңге. Ал егер буллинг әрекетіне байланысты баланың үстінен екінші рет шағым жасалса, 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл белгіленеді.
Бала буллингке ұшырамауы үшін не істеу қажет? Психологтардың айтуынша, баланы дос бола білуге үйрету керек. Шынайы достары (саны маңызды емес) бар балалар ортаға сіңімді келеді, көп зардап шекпейді.