Мұз астына ауа жіберілді
Экология
Қобдада су айдындарына аэрация жүргізу бастамасы көтеріліп, көпшіліктің қолдауына ие болды.
Игі шара аясында дүйсенбі күні И.Білтабанов ауылдық округіне қарасты Үлкен бөгетте мұз астына оттегі жіберілді.
Табиғатты қорғауға бағытталған іс-шараға ауыл тұрғындарымен қатар, Қобда көпсалалы колледжінің ұжымы, орман шаруашылығы қызметкерлері және төтенше жағдайлар қызметінің мамандары қатысып, ұйымшылдық үлгісін көрсетті.
Экологиялық маңызы зор іс-шара «Ақ жайлау» қожалығы жайған дастарқан басында жалғасын тауып, аудан табиғатын қорғау, бастаманы одан әрі жалғастыру жайы талқыланды.
Ауыл тұрғыны Екатерина Чубарьдің айтуынша, балық түрлерін сақтап, мұз астына оттегі жіберу бастамасы көтерілгенде жергілікті халық бірден қолдаған.
— Қыс мезгілінде өзен-көлде балықтың азаюына әсер ететін негізгі себептің бірі — мұз астында оттегінің жетіспеуі. Оның тиімді жолы — аэрация, яғни мұзды ойып, су астына ауа жіберу. Бұл әдіс балықты қорын, табиғи тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.Іс-шараның Үлкен бөгеттен басталғаны да дұрыс шешім. Табиғатты аялап, судағы тіршілікті сақтап қалуға үлес қосу — ортақ міндет, — дейді ол.
Осы бастаманы көтерушілердің бірі — Жаңбырбай Жиенқұлов есімді азамат. Оның айтуынша, аэрация — балықты тұншығудан сақтаудың ең тиімді жолы.
— Біз Қобда су айдындарына оттегі жіберу туралы бастама көтергенбіз. Бұл бастамамыз қолдау тауып, қарапайым тұрғындардан өзге, Қобда көпсалалы колледжі, Қобда орман шаруашылығы, төтенше жағдай қызметкерлері де ат салысты.Мұндай жұмыс ауданға қарасты басқа да су қоймаларында жүргізіледі деген ойдамын, — дейді ол.
Табиғатты қорғау — бір күндік науқан емес, баршаға ортақ міндет. Қобдалықтардың бұл бастамасы — туған жерге деген жанашырлықтың жарқын көрінісі.
А.БАЛЖАНАЙ.