Аманатқа адалдық
Ұрпақ сабақтастығы
Бүгін — облыстық «Коммунизм жолы» (қазіргі «Ақтөбе») газетін 27 жыл бойы басқарған Нұрқайыр Телеуовтің туған күні. Ол Батыс Қазақстан облысының бұрынғы Фурманов ауданындағы Әлімбек ауылында дүниеге келген. 1962 жылы Ақтөбеге келіп, осында отбасын құрып, өзінің туған мекеніне айналған шаңырақтың негізін қалады. Нұрқайыр мен Бақытжамал Телеуовтерден тараған он немере бүгінде әлемнің әр түкпірінде өмір сүріп жатса да, бір-бірімен қарым-қатынасы тонның ішкі бауындай. Шет жерде жүрген оларды Отанға деген ортақ сезім ғана емес, аталарынан қалған жылы естеліктер жақындастыра түседі.
Диас Бақасарин, Stem Solutions компаниясының негізін қалаушы, білім беруді цифрландыру және мектептерді жарақтандыру саласындағы сарапшы, Google for Education өңірлік өкілі (Алматы):
— Атамыздың арамыздан кеткеніне бес жыл болды. Бірақ біздің әулет үшін ол әлі де жанымызда, әрқашан жадымыздан шықпайды. Ол күнделікті жаздырып алатын газет-журналдарды асықпай, ойланып, шынайы қызығушылықпен оқып отыратын. Спортқа да солай, күн сайын жүгіретін, денсаулығын мұқият қадағалап жүруші еді. «Күш те, қуат та үздіксіз қозғалыста» дегенді жиі қайталайтын.
Ол бізге ешқашан ішіңді пыстыратын ақыл айтқан емес. Қысқаша ғана «Қалайсыңдар?» деп сұрайды. Сол сұрақтың өзінде шынайы қамқорлық бар еді. Тыңдай білетін, жанымызда болып, орынсыз сөйлемей, бастамамызға үнемі қолдау көрсететін.
Барлық немересінің есімінің алдына «ақ» қосатын. Мысалы, «Ақ Диас» деген сияқты. Бұл — жай ғана еркелету емес, ұрпағына деген көзқарасы, олардың бойындағы жақсы қасиеттерге деген сенім. Атамның біреумен ұрысып, салғыласқанын көрмедік, бірақ әрдайым өз пікірі болатын, сабырлы, адал, дау-дамайы жоқ. Оны айналасындағылар адалдығы, ішкі ерік-жігері мен қадір-қасиеті үшін құрметтейтін. Мұндай адамдар үнсіз кетеді, бірақ ұзақ уақыт есте қалады. Оның бейнесі біздің жадымызда, күнделікті іс-әрекетімізде, жарқын болашаққа ұмтылысымызда қатар жүреді.
Марианна Фаркаш, заңгер (Будапешт, Венгрия):
— Атам туралы жарқын естеліктер ғана есте қалды. Мен үшін оның өзіне тән иісі, суықта көзі жасаурап тұратын әдеті, спортқұмарлығы, жинақылығы жадымда сақталып қалды. Будапештке келгенде таңертең мені мектепке апара жатып, жолда кездескендердің бәрімен амандасатын. Төртінші қабаттағы жеке бөлмесін, оның иісін, әдемі әріптермен жазған жазбаларын, әжеммен шай ішкенін, қалай тамақтанғанын, саяжайда өткізген уақытты сағына еске аламын. Ал мені «Марьяша, Марьяша» деп еркелетіп, арасында әзілдеп те қоятын. Көп нәрсе есімде қалды…
Аяна Бақасарина, BVT Partners инвестициялық-консалтингтік компаниясының басқарушы серіктесі (Дубай, БАӘ):
— Тоғызыншы сыныпта оқып жүргенімде ұстазымыз Жеңіс күніне арналған шығарма жазуға тапсырма берді. Тапсырманы орындадым. Келесі күні мені мұғалім тақтаға шығарып, бүкіл сыныптың алдында жазғанымды дауыстап оқытқызып қойды. Соңғы сөйлемге келгенде сөздерім әрең шықты, көзіме жас келді.
Үйге келген соң шығарманы атама көрсетіп, екеуміз үнсіз, қатар отырып оқыдық. Атамыз өмір бойы сөзбен жұмыс істеген адам ғой. Шығарма қысқа болса да, дәптерді қолында ұзақ ұстады. Меніңше, бұл оның өткен балалық шағына қатысты оқиғалар мен әңгімемдегі басты кейіпкерге деген шынайы таңданыс сезімі-ау деп ойладым. Шағын шығармама атамның соншама көңіл қойғанын мақтаныш тұттым. Сондағы көзіндегі мұң мен таңданысты әлі күнге дейін ұмытпаймын. Себебі шығармада дәл өзі, оның ауыр балалық шағы, ерте кезден басқа түскен жауапкершілік, нағыз батырға тән адал, әділ, сабырлы мінезді адам туралы жазылған еді.
Сондай аңыз атаның немересі болып дүниеге келу — теңдесі жоқ сый, ерекше құрмет. Атама қатысты естеліктер әрдайым жүрегімде: сенім мен өмір үшін жауапкершілік туралы әңгімелеріміз, арқамнан қаққан жылы алақаны, қабығы өз қолымен ұқыпты аршылған алма — мұның бәрі махаббат пен қамқорлықтың белгісі, немерелеріне қараған мейірімге толы жанары және түстен кейінгі бір кесе жасыл шай…
Атамыздың қазір қатарымызда жоқ екенін мойындау қиын екен. Бірақ серуеннен жаңа оралған спорттық киімдегі бейнесі, қолындағы газеті, құрыштай берік тұлғасы мен жылы жымиысы жүрегімде мәңгі қалды.
Жофия Фаркаш, халықаралық IT-компанияның жоба менеджері (Будапешт, Венгрия):
— Атамыз бізге келгенде чемоданының жартысы кітап, жартысы спорттық киім болатын. Әкем рейстен оралғанда кеңестік газеттердің жаңа санын ала келетін. Атам ондай кезде қатты қуанатын. Таңертең әдеттегідей серуенге жүгіріп шыққанда көршілер оны танып, бәрі бірдей шүпірлесіп амандасады.
Оған мажарлар асханасы қатты ұнайтын, тіпті анамнан сол тағамдарды пісіру тәсілдерін үйретуді сұрағанын да білемін. Мажар тілін қалай, қайдан үйренгенін білмеймін, бірақ нағашы ата-әжемізбен, көршілермен сөйлесіп жүруші еді. Оны айтасыз, тіпті біздің итімізбен де тіл табыса қоятын!
Жылдар өте анам да атамызға қатты ұқсап кетті. Бірақ мұны атам о дүниелік болғаннан кейін ғана байқадым. Өмірімде осындай атам болғанына қуаныштымын. Біз оны қатты сағынамыз.
Нұрқайыр Телеу, Northern Star Resources Limited компаниясының аға геотехникалық инженері (Австралия):
— Телеуовтер отбасы үшін 20 ақпан — атамыздың туған күні — ерекше күн. Ол — жай ғана ата емес, бізді адастырмас өмірлік бағыт-бағдар. Атам бізді сәулелі өмір бекетіне жеткізген қара нар іспеттес. Оның еңбекқорлығы, кәсіби табандылығы, қайсар мінезі және туған-туысына деген шексіз махаббаты әулет ұрпақтары ұстанатын айрықша құндылықтар болып қалыптасты.
Атам туралы естеліктер мені ерекше толқытады. Немере ретінде көп қамқорлық көргенімнен бөлек, оның есімін иелену — мен үшін абырой әрі мәртебелі жауапкершілік. Атамның есімімен мен әлемнің барлық жерінде, мейлі АҚШ, Канада не Ресейде болсам да, кез келген жұмыс пен сынақта өзімді сенімді сезінемін. Есімімнің артында атамнан қалған тарих, биік талап пен мінез тұр.
Атам салған жолды жалғастырып, қалыптасып қалған шеңберден шығып, халықаралық деңгейде тәжірибе жинауға бел будым. Бүгінде кәсіби шығармашылығымды ұштау үшін үйден алыс жерде еңбек етіп жүрмін.
Атамның есімімен мақтанамын және Телеуовтер әулетіне лайықты болу өсиетін әрдайым есте ұстап, сол аманатқа адал боламын.
Материалды дайындаған Татьяна ВИНОГРАДОВА.
Фото Телеуовтер отбасының жеке мұрағатынан алынды.