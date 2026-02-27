Мәнерлеп сырғанау: Мұз үстіндегі өнердің бүгіні
Өңірде мәнерлеп сырғанау спорты қарқынды дамып келеді. Жас спортшыларымыз қаңтар айының аяғында өткен халықаралық жарыста облыс мерейін асқақтатып, қоржынымызға үш бірдей күміс медаль сыйлады. Бүгінде осы бағытта жастарды спортқа баулитын «Мұз айдыны» облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебінде 119 бала мәнерлеп сырғанаудан жаттығып жүр.
«Шынықсаң — шымыр боласың»
Спорт мектебі директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Ақмарал Орынбасардың айтуынша, қазір мұнда қысқы спорт түрлерімен шұғылданатын жастарға барлық жағдай жасалып жатыр.
— Бүгінде мектебіміздің мерейін асқақтатып жүрген спортшыларымыз баршылық. Спорт мектебі 3 бағытта жұмыс істейді. Мұнда мәнерлеп сырғанауға — 4-5, шорт-трекке — 9-11, шайбалы хоккейге 4-8 жас аралығындағы балалар қабылданады. Оқуға қабылданар кезде оқушылар ең алдымен медициналық тексерістен өтеді. Қазір мектебімізде 337 бала жаттығып, жарыстарға дайындалып жүр. Оның 119-ы мәнерлеп сырғанау секциясында тәлім алып жатыр. Соның ішінде 35 спортшы — оқу жаттығу топтарында, ал 84 бала алғашқы даярлық топтарында жаттығады. Мұнда 11 жаттықтырушы жұмыс істейді. Оның ішінде жас мәнерлеп сырғанаушыларды Екатерина Страхова мен Анна Лычко үйретеді. Олар — бұл спорттың қыр-сырын шебер меңгерген тәжірибелі маман.
Бұрын мұнда мұз қондырғылары жиі істен шығатын. Қазір бұл мәселелер шешімін тауып, спорт мектебі заманауи қондырғылармен жабдықталды. Қысқы спорт түрімен шұғылданатындардың қатары артып келе жатқаны көңіл қуантады. Ораз Тәтеұлы көшесінде орналасқан Мұз сарайының мектеп балансына берілуі оқушылардың емін-еркін жаттығуына мүмкіндік берді. Мұнда шайбалы хоккей, шорт-трек, мәнерлеп сырғанау секциялары бар. Хоккей клубының оқу-жаттығу жиындары мен алғашқы даярлық тобының сабақтары осында өтеді. «Мұз айдыны» облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебін Дарханбек Тәжіғұлов басқарады, — дейді А.Орынбасар.
Мәнерлеп сырғанау — Олимпиадалық спорт түрі. Сондықтан «Мұз айдыны» облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебіндегі жаттықтырушылар спортшыларды бастапқы деңгейден бастап, түрлі ауқымды жарысқа даярлайды. Анна Лычко спорт мектебінде 2017 жылдан бері қызмет етіп келеді. Оның оқушылары көптеген халықаралық, облыстық деңгейдегі жарыста топ жарып жүр.
— Мәнерлеп сырғанау күрделі спорт түрі болғанымен, ол адамды ептілікке, жеңіл әрі шапшаң қимылдауға үйретеді. Бүгінде мен 40 шақты баланы жаттықтырамын. Олардың дені — тал шыбықтай бұралған қыздар. Ең алдымен, коньки тебе алмайтын балаларға мұз үстінде сырғанау техникаларын, қауіпсіздік ережелерін үйретемін. Содан кейін ғана хореография, би, музыка элементтерін ұштастыра отырып, конькимен сырғанау тәсілдері бойынша теориялық сабақ өткіземін. Жалпы, мәнерлеп сырғанаудың жекелей, жұптық, топтық және мұздағы би сияқты түрлері бар. Жекелей сырғанауда спортшы өзінің қабілеті мен шеберлігін көрсете білуге тиіс. Жұптық сырғанауға жігіт пен қыз қатысады. Өзім қызмет ететін «Мұз айдынында» оқушыларға барлық жағдай жасалған. Үйірмеге төрт жастан бастап қабылданады. Неғұрлым ерте шыныққан баланың қимыл-қозғалысы ширақ болады. Бұл спорт түрі спортшыларды шынықтырып қана қоймай, әртістік қабілетін дамытуға зор ықпалын тигізеді, — деді жаттықтырушы.
2018 жылы Ақтөбе қаласындағы Алтын Орда шағын ауданында Мұз сарайы облыс әкімдігінің және Қазақстан хоккей федерациясының бастамасымен ашылған. Спорт кешенінің жалпы аумағы — 8500 шаршы метр. Мұнда 2500-ден аса көрерменге арналған орын бар. Кешен 2025 жылдың шілде айында №5 «Олимп» балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің балансына берілді. Жұмыс орны 59 адамды қамтиды.
«Мұз айдыны» — шайбалы хоккей, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек спорт түрлері бойынша жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарын өткізуге арналған. Ақтөбе қаласы, Ораз Тәтеұлы көшесі, 1 мекенжайында орналасқан.
Мектеп мақтаныштары
Біз «Мұз айдынына» барғанымызда балалардың көтеріңкі көңіл күйде жаттығып жүргенін байқадық. Тіпті бірқатары сергіту сәтінде жаттықтырушысын құшақтап, алғысын білдіріп жатты. Анна Лычко көзінде оты бар балалардың спортқа деген қызығушылығын арттырып, олардың жетістікке жетуіне зор үлесін қосып келеді.
Үйірмедегі оқушылар жас ерекшелігіне қарай топтарға бөлінеді. Мәселен, алғашқы даярлық топтары аптасына 3-4 рет, ал оқу-жаттығу топтары аптасына 5 рет жаттығады. Жаттығу ең алдымен құрғақ залдағы жалпы дене дайындығынан басталады. Одан кейін мұз үстінде негізгі техникалық элементтер: секіру, айналу және жарыс бағдарламасы пысықталады. Жаттығу соңында созылу және қалпына келтіру жаттығулары жасалады. Тепе-теңдікті сақтау үшін арнайы жаттығу қолданылады.
— Оқушыларымның мұз үстінде сырғанауға деген қызығушылығы жоғары. Олар көптеген халықаралық, республикалық жарыста жүлделі орындардан көрініп жүр. 24-30 қаңтар аралығында Алматы қаласында конькимен мәнерлеп сырғанаудан өткен «ICE TIGER CUP» халықаралық турнирінде Аяулым Сәбит Еркем Нұржан, Аделина Валеева сияқты оқушыларым 2-орынды иеленді. Аталған жарысқа Біріккен Араб Әмірліктері, Корея, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Ресей Федерациясынан жиналған 300-ден астам спортшы қатысты. Олар жас ерекшелігіне қарай сынға түсті. Бұл жарысқа бірнеше айдан бері қызу дайындалдық. Әр оқушының шеберлігіне қарай әуендер таңдалды. Енді ақпан, наурыз айында өтетін ел біріншіліктеріне дайындалып жатырмыз. Мұндай сайыстар мамыр айының ортасына дейін жалғасады, — дейді ол.
Жас спортшылар не дейді?
Аяулым СӘБИТ:
— Мәнерлеп сырғанау — әдемі әрі күрделі саналатын спорт түрі. Өзім көптеген жарыста жеңімпаз атандым. Анам мені күнделікті спорт мектебіне апарады. Алғашында көркем гимнастикамен шұғылданғанмын. Екі жылдан бері мәнерлеп сырғанау секциясына барамын. Бұл спортқа жан қалауыммен келдім. «ICE TIGER CUP» халықаралық турнирінде 2-орынды иеленуім жаттықтырушымның еңбегі деп білемін. Ендігі мақсатым — Олимпиада чемпионы атану.
Аделина ВАЛЕЕВА:
— Үйірмеге 7 жасымда келдім. Мұз үстінде сырғанап билеген ұнайды. Күн сайын «Мұз айдынына» жеткенше асығамын. Мұндағы бапкерлер мәнерлеп сырғанауға деген құлшынысымды арттыра түсті. «ICE TIGER CUP» халықаралық турнирінде Леди Гаганың әуеніне билеп, үздіктер қатарынан көріндім. Жас ерекшелігіне қарай 16 адамды екі топқа бөлді. Мен екінші сегіздікте өнер көрсеттім. Бос уақытымда бұдан басқа да үйірмелерге барамын.
Еркем НҰРЖАН:
— Мәнерлеп сырғанаумен 4 жасымнан бері шұғылданамын. Бұған дейін облыс біріншілігіне қатысып, 1-орын иелендім. Жыл сайын Алматы, Шымкент қалаларында өтетін жарыстарға қатысамын. Үлкен ағам хоккей академиясында өнер көрсетіп жүр. Кішкентайымнан ағама ілесіп менің де коньки тебуге қызығушылығым арта түсті. Мені спортқа баулып, мектепке жетелеп әкелген ата-анама алғысым шексіз.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.