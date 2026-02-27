Туған жерге жанашыр жүрек
Ғалым Ахмедовтің туғанына — 120 жыл
Биыл жазушы Ғалым Ахмедовтің туғанына 120 жыл толады. Қаламгерлік мұрасына көз жіберсек,оның әдеби туындылары мен аудармаларынан бөлек, ел, жер тарихына қатысты жазған, құнды деректерге толымақалалары мен естеліктері де ұрпақ жадына қайта ұсынуға лайық қазына екенін тағы бір түсінеміз.
Естелігінде ол туған өлкесінен 1930 жылы 24 жасында кеткенін, содан кейін арасында іздеп келіп тұрғаны болмаса, жырақта ғұмыр кешкенін айтады. Алайда тарихи-танымдық мақалаларын ақтарғанда, қанша жырақта жүрсе де, ғұмыр бойы туған жерін жүрек төрінде сақтағанын, Ақтөбе өңірінің тарихына, тарихи тұлғаларына қатысты деректерді тірнектеп жинастыра жүргенін аңғарасыз.
Әр жылдарда осы тақырыпта облыстық «Ақтөбе» газетіне де мақалалар жолдап тұрған. Бүгін біз оқырманымызбен біргежазушының өз естеліктері, «Алаш алаш болғанда» кітабына (1996 жыл) шыққан мақалалары, сондай-ақ ақын Бақытжан Қанапияновтың естеліктері арқылы оның өмір белестеріне, азаматтық, қаламгерлік жолындағы күресінің кейбір сәттеріне шолу жасағанды жөн көрдік.
Елек бойындағы ауыл
Жазушының туған жері туралы деректе көбіне Алға ауданы деп аудан аты ғана көрсетіледі немесе қазіргі атауы көпшілікке беймәлім «1 май» ауылы аталады. Біз алғалық әріптестерімізбен және осы ауданның ардагерлер кеңесінің төрағасы Бекжан Аппазовпен бірге іздестіре келгенде, дерек аудандық музейден табылды. Бұл ауыл қазіргі Бестамақ ауылдық округінің (бұрын Сталин ауылдық кеңесі) аумағында, Алға ауданы мен облыс орталығының шекарасында болған.
1999 жылы 5 қазанда біздің газетімізге шыққан, «Ағалар, сен тыңда! Жас ұрпақ, зерделе» деген тақырыппен берілген естелігіндеҒалым Ахмедовтің өзі: «Біздің ауыл Ақтөбеден жоғары Елек бойында болатын. Бала кезімде Ақтөбе мен Бестамақ станциясының арасы қалың ел, қаптаған мал болушы еді, соғыстан кейінгі жылдары барғанымда ескі молалар мен құлаған қоралардан басқа не бір жан, не бір мал көре алмай жабығып қайттым. Көп адамнан тұқым қалмаған, бірен-сарандарын қалада, теміржолда, басқа колхоздарда кездестірдім. Әрине, бұл ауыр жылдарды басқа халықтар да басынан кешірді, бірақ та біздің қазақ сияқты момын, аз халыққа тым ауыр тиді.
Мен 1930 жылы елден кеткенде 24 жастағы жігіт едім, соңғы қызметім ократком хатшысы, бес жыл Әулиеатада, одан кейін Алматыда қызмет істеп, осында тұрып қалдым. Бұрын елге жылда баратын едім, соңғы жылдары жүріп-тұру қиын болып қалды. Ол жақта көз көрген адамдардан ешкім қалған жоқ», — дейді.
«Әдейі «Ақтөбе» газетіне жолданған» деген айдармен берілген бұл хатта қарт жазушы туған өңіріне, ХХ ғасыр басындағы ел тұрмысына қатысты бірқатар дерек берген. Соның бір үзіндісін ұсындық.
«Ақтөбе елі мен ес білгенде (төңкеріске дейін) жартылай көшпелі еді. Қыста шымнан, байлары шикі кірпіштен қалаған үйде қыстайды, жаз шыға киіз үйлерін тігеді. Жан-жақта орыс поселкелері көбейгендіктен, жер тарылған, қыстаудан 4-5 шақырымнан әрі ұзап көше алмайды. Көктемде егін салады, бидайды аз, көбіне тары егеді, қызыл тары түсімі көп болғанымен, сабағында құйылып қалады деп, көбіне сары тары егеді. Төңкеріс алдындағы жылдарда әлді қазақ шаруаларында Американың маккормик, милуоки, деринг дейтін екі ат не екі түйе жегетін жеңіл шөп машиналары бар еді. Ақтөбенің қуаң даласында таздың шашындай сирек, ойдым-ойдым шығатын шөбін шабуға қолайлы болатын. Кедей шаруалар азғантай малына шөпті шалғымен шабатын.
1917 жылы Сыр бойы ашығып, теміржолмен ілдалдалап жеткен аштар қалада да, елде де қаптап кетті. Ел ішінде сүзек, жазда тырыспай аурулары тарады. Соғыс жылдарында көмір шығады деп, Електің оң жағынан үш терең шахта қазылған еді, көмірі жас болғандықтан пайдаланылмай қалған. Сол шахталар аштан қырылған қазақтарға қазулы дайын көр болды.
1921-22 — атақты мешін-тауық жылдары Ақтөбе елі ашығып, Сырға, Қарақалпақстанға қарай шұбырды… Америка «АРА» деген мекемесі арқылы халыққа көп жәрдем берді, «маис» деген жүгері жармасын, құтыдағы тәтті қою сүтті, «хаки» деген матаны мен сол жылдары көрдім. Кейін кеңес өкіметі рақмет айтудың орнына ол мекемені «тыңшылық үшін құрылған» деп айыптады. Сол жылдары да адам көп өлді, сүзек, жазда тырыспай жайылды. Мен өзім де 1921 жылы сүзекпен, қыста ауылға каникулға келгенімде іш сүзегімен ауырдым. Халықтың көбі босып кеткен, қалғандары әбден жүдеген, мал да қалып жарымаған, қымыз, шұбат жоқ, айранның өзі тапшы…».
Жазушының жастық шағы осындай ауыр жағдайда өткен. Кейін ол Орынбордағы Халық ағарту институтын бітіріп келіп, еңбек жолын алдымен туған жерінде бастады.
Орындалмаған арман: «Қыз Жібек» пен Ахматова
Жазушы соғыстан кейінгі жылдары біраз уақыт Алматыдағы баспаларда еңбек еткен, басшылық қызметте де болған. Сол тұста ол «Қыз Жібек» жырын орыстың өз заманындағы ең мықты ақындарының бірі Анна Ахматоваға аудартуды ойлаған екен.
Бұл туралы «Анна Ахматовамен кездескенде» атты мақаласында жазады: «Қазақ халқының эпикалық мұраларының ішінде әсіресе «Қыз Жібек» лирикалық эпосы поэтикасымен, наздылығымен, нәзік сезімділігімен ерекшеленеді. Республикамыздың көркем әдебиет нәшриетінде қызмет істеп жүрген кезімде сол жырды «орыс тілінде кімге аудартсам екен» деп ойлағанда, ойыма Ахматова орала берді. Сырт қарағанда тәкаппарлау атақты ақын, өзі қудаланып, басымен қайғы болып жүргенде, менің сөзіме көңіл қояр ма екен? Ана жалаңдап жүрген көп аудармашы ақындарға айтсам, қолымнан жұлып алар еді, бірақ «Қыз Жібектей» асылымызды оларға беріп қор қылғанша, «жығылсаң, нардан жығыл» деген, не де болса, Ахматовамен сөйлесіп көрейін деп бел байладым».
Еліне, халқына қызмет ету мұратына берілген қаламгер адамның арманы жеке басымен шектелмейтіні, ел-жұртының қамына көбірек қарайлайтыны түсінікті. Ғалым Ахмедовтің де бұл ойы жай бір ой емес, халқына деген жанашырлықтан туған арман еді. Оның орындалмауы да мүлде ұмытылмай, көкейінде өкініш болып қалған.
Сонымен, 1950 жылы Мәскеуге барған сапарында осы істі қолға алуға кіріседі. Бұл кезде Ахматова Ленинградта (қазіргі Санкт-Петербург) тұрады екен. Бірақ сәтін салғанда нақ сол күндері ол да Мәскеуде жүрген болып шығады. Ғалым Ахмедов Мәскеудегі «Көркем әдебиет» баспасындағы әріптестерінен ақын түскен үйдің телефон нөмірін де алады. Хабарласып, келесі күні Қазақстанның Мәскеудегі өкілдігінде жолығатын болады.
Осы тұстатағы жазушының естелігіне үңілсек: «…мезгілі жеткенде қақпаның алдына шығып күтіп тұрдым. Бұрын таныстығым жоқ болатын. Үйдің нөмірін байқап қақпаға қарай бұрылған сартұра әйелдің алдынан шығып:
— Кешіріңіз, сіз Анна Андреевна боларсыз? — дедім…
… жүзі сұсты болмағанмен де, жылылық та сезілмейді, басынан өткен қайғы-қасіреттің әсері ме, әйтеуір сырт адамға сыр бермейтін салқындық бар. Сірә, қалай дегенмен де орыс әдебиетіндегі өзінің орнын білетін, ешкімге де бас имейтін, мінезге берік адам-ау деп қалдым. Күйікті болып жүрген адаммен сөзді қалай бастасам екен, сөзіме құлақ аса ма, әлде бекер әуре болма деп, қайтарып тастай ма деп, бірден жұмыс жайынан бастамай,өзінің денсаулығын сұрастырып, Ленинградта бірнеше рет болғанымды, театр, музейлерін көргенімді айтып, аздап бойымды үйретіп алғаннан кейін жұмысыма көштім. «Қыз Жібектің» халқымыз сүйетін аса бір қадірлі мұрасы екенін, соны орыс тіліне аудару жөнінде басқа да қазақ әдебиетшілерімен ақылдаса келе, соның ішінде Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің ақылымен өзіне осы туралы өтініш айтқалы отырғанымды білдірдім. Ол кісі бірден жауап бермей, кідіріп барып сөйледі».
Ахматова үш шарт қояды: дастанның жолма-жол аудармасымен танысып, «ұнаса ғана аударамын» — дейді. Екіншіден, уақыт жағынан қыспауды сұрайды. Аударманы әбден жетілдіріп, өз көңілінен шықпайынша бере алмайтынын айтады. Үшіншіден, аударманың әр жолына 14 сомнан төлеуді талап етеді. Ғалым Ахмедов үш шартқа да келіседі.
Ахматова — ақынның псевдоним үшін алған тегі. Өз тегі Горенко, ал қалың оқырманға псевдоним арқылы танылған. Әңгіме үстінде Ғалым Ахмедов ақыннан неге татарша фамилия алғанын да сұрайды. Бұған ол арғы тегінің Қырым татарларына байланысы бар екенін айтып, қысқа ғана жауап қайтарған.
Ахматованы «Қыз Жібектің» жолма-жол аудармасымен Қазақстанның Мәскеу өкілдігіндегі қызметкері Хайролла Қалменов таныстыратын болады. Жазушы оларды жүздестіріп, өзі Алматыға қайтады.
Бұл кезде Ахматова партия тарапынан қудалауда жүрген ақындардың бірі еді. Алматыдағы басшылар Ғалым Ахмедовтің «Қыз Жібекті» оған аудартпақ болғанын, тіпті ұсыныс айтып та үлгергенін естігенде, «Не айтып отырсың?» — деп, шоқ басқандай болып, шошып кетеді. Бұл «жаңалық» тез арада ҚКП Орталық комитетіне жетіп, ол жақтағылар шақырып алып: «Коммунист екеніңді ұмыттың ба? Осы интеллигент дегендердің саяси сауатын аша алмай-ақ қойдық қой», — деп ұрысады.
Кейін «Қыз Жібекті» Л.Пеньковский деген ақын аударған. Ал Ғалым Ахмедов:«Бұл ақын да жақсы болғанымен, «Қыз Жібек» оның қолы емес еді және оған Ахматоваға жету қайда? Сонымен, сәті түсіп тұрған іс болмай қалды, қайтейін, жоғалтқанымыз жалғыз сол ма?» — деп өкінеді.
Қаламгер өзінің естелігінде: «Мен аудармада не тұр, Ахматованың өзінің шығармасы емес, аударма ғой. 1945 жылы И.Крыловтың мысалдарын шығарғанда, басқаларының ішінде А.Байтұрсыновтың аударғандарын да (бірақ ол кісінің атын көрсетпей) тәуекел етіп, қосып жіберген едік қой. Қалай болғанда да «Қыз Жібегіміздің» орыс тілінде жақсы шыққаны керек, осы күнге дейін Абайдан бастап қазақ жазушыларының шығармаларын кім көрінген аударып, орыс оқушыларына дұрыстап жеткізе алмай қор болдық, аудармамызды дұрыстауды осы «ҚызЖібектен» бастайық деп ойлаған едім» — дей келіп, Ахматоваға одан әрі «Ер Тарғынды» аудартуды да ойлағанын айтады.
Былай деп жеткізеді:
«Шіркін, сондағы Ақжүніс апамыздың:
«Қара жерге қар жауар —
Қарды көр де, етім көр.
Қар үстіне қан тамар —
Қанды көр де, бетім көр» деген теңеулеріне не тең келер және осының орысша аудармасы Ахматова сынды ұстаның қолынан қандай жарқырап шыға келер еді?».
Аударма ісіне мән берілмей, көптеген асыл дүниенің шала дүмбіл тәржімаланғанын айта келіп, ол естелігін: «бұдан біздің әдебиетіміз, жалпы мәдениетіміз ешқандай пайда тапқан жоқ, құр қанша қаржыны ысырап еттік» деген өкінішпен аяқтапты.
Мықты қаламгерлер ұстаз санады
Жазушының өмірбаянында 1938-1944 жылдар аралығындағы мәліметтер айтылмай қалады. Мұның дерегі ақын Бақытжан Қанапияновтың естелігінде баяндалған. Бақытжан Қанапиянов — жазушының немересіне үйленген, яғни осы әулеттің күйеу баласы. Өз естелігінде ол: «Жақында (2002 жыл) менің зайыбымның атасы — ақсақал жазушы Ғалым Ахмедов өмірден өтті. Ол 96 жыл жасады. Ол Мағжан Жұмабаев, Сергей Есенин, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтарды көрді, Мұхтар Әуезов, Ахмет Жұбанов, Әбу Сәрсенбаев, Ғабит Мүсіреповтермен жақсы араласты, Анна Ахматовамен жүздесті. Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қуандық Шаңғытбаев, Әбілмәжін Жұмабаев, Шерхан Мұртаза сынды қаламгерлер оны ұстаз санады және «ұстазым» деп мейірлене атайтын. Шота Уәлиханов, Олжас Сүлейменов, Мұрат Әуезов, Сәтімжан Санбаевтар оған өте бір құрметпен қарады. Онымен әр әңгімеміз менің көңілімде өшпес із қалдырыпты. Жинаған архиві де бай. Ол — қазақ зиялыларының алғашқы буыны, яғни түгел дерлік репрессияға ұшыраған буынның өкілдері туралы талмай ізденіп, деректер жинастырды. Көптеген қаламгер оның айрықша, жаны таза адам екенін бір жүздескеннен-ақ сезіндік десетін. Отызыншы жылдары елде «тазалау» науқаны басталғанда, ол не өзінің ұсталатынын, не біреулерді «ұстап беруге» мәжбүр болатынын түсінеді. Сөйтіп, айдалада тыныш жатқан алыс ауылға мұғалім болып кетеді. Әйтпесе оған дейін тікелей Қазақстан компартиясы ОК-нің бірінші хатшысы Мирзоянның өзіне бағынатын бөлімде қызметте болған. 96 жыл ғұмыр сүріп, арына дақ түсірмей өту үшін, адамға үлкен ержүректік керек», — деп жазыпты.
«Елін іздеген қыз»
Ғалым Ахмедовтің кеңестік заманда Арынғазы ханға, оның ұрпақтарына іздеу салған зерттеуші екенін де айта кеткіміз келеді. Сөзімізге дәлел — жазушының «Елін іздеген қыз» атты әңгімесі. Ол алдымен «Қазақ әдебиеті» газетінің 1981 жылғы 17 шілдедегі санына шыққан.
Әңгіме мазмұнынан қаламгердіңАрынғазы ханның, оның ұрпақтарының тарихын өте жақсы білетіні аңғарылады. Мәскеудегі сапарларының бірінде сол жақтағы танысынан «осындағы емханалардың бірін Варвара Арынғазиева деген қазақ қызы басқарып отыр» дегенді естіп, іздеп барады. Варвара Арынғазиева Мәскеудегі туристерге арналған емхананың бас дәрігері, Социалистік Еңбек Ері екен. Ол— Арынғазы ханның шөбересі Ғалиахметтің қызы. Ғалиахмет Қазан университетінде оқып, медициналық білім алған. Патша үкіметі жас кезінде оны революциялық қозғалысқа қатысты деген желеумен, Нижний Тагиль жағына жер аударады. Сол өңірде дәрігер болып жүрген кезінде орыс қызымен көңіл қосқан. Ал қыздың әке-шешесі оған «христиан дініне көш» деген талап қояды. Елге қайтармайтын болған соң, бәрібір емес пе деген оймен бұл талапқа көнеді. Артынан патша өкіметі құлайды. Алайда қанша оқталса да, «дінімді ауыстырғанымды кешірмес» деп, туған жеріне, бауырларына келе алмапты. Оның орнына қызы Варвара келіп, Ақтөбе маңында, сол кездегі республика астанасы Қызылордада болып, әкесінің туыстарымен қауышып, мәре-сәре болып, Мәскеуге ерекше әсермен қайтқан екен. Осы сапарын жазушыға егжей-тегжей баяндап береді. Арғы атасы Арынғазының сүйегі Калугада қалғанын Варвара білмейтін болып шықты. Мұны ол Ғалым Ахмедовтен естиді, екеуі Калугаға бармақшы да болады, дегенмен ол сапардың сәті түспепті. Ал жазушы Алматыға қайтқан соң, Варвараның естелігі бойынша әңгіме жазып, «Қазақ әдебиеті»газетіне береді. Отарлық заманның бір дерегін ұрпақтар жадында осылайша қалдырыпты.
Бұл оқиғаның жалғасы да бар: Арынғазы ханның тағы бір шөбересі, білім беру саласында көп жылқызмет еткен жерлесіміз Роза Арынғазиеваның естелігі бойынша, әңгіме жарық көргеннен кейін ақтөбелік туыстары Варвара апайды Мәскеуге арнайы іздеп барады. Олардың шақыруымен 1982 жыл Варвара Ақтөбеге екінші рет келіп, қонақ болған екен. 1989 жылы өзі дүниеден өткенше хабарын үзбей, әкесінің атажұртына келіп тұрыпты.
Жазушының ұрпақтары
Ақын Бақытжан Қанапияновтың жазуынша, Ғалым Ахмедовтің соңында қалған ұрпақтары бар. Туған балалары бүгінде өмірден өткен. Ақын олардың энергетика, медицина саласында ғалым болғанын айтады. Келесі буын — немерелері де ғылым жолына түскен. Олар физика, химия, геология салалары бойынша докторлық, кандидаттық диссертациялар қорғаған. Оның ішінде Айжан Тимурқызы — архитектура докторы, осы сала бойынша докторлық дәрежеге қол жеткізген алғашқы қазақ қыздарының бірі.Ал қазір шөберелері Қазақстаннан бөлек, АҚШ, Ұлыбритания, Канада елдерінде оқып және еңбек етіп жүр.
Индира ЖАЙМАҒАМБЕТОВА.