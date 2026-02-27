Төзім мектебі: қыста балық аулаудың қиындығы мен қызығы
Кәнігі балықшы суға қармақты күнкөріс үшін салмайды. Балық аулау—демалыстың бір түрі, ой сергітетін, табиғатпен тілдесетін сәт. Әсіресе қыс маусымында балыққа шығудың жөні бір басқа. Қыста балық аулау — шеберлік пен арнайы дайындықты талап ететін үлкен өнер. Осы кәсіптің қыр-сыры туралы біз бала күнінен балық аулайтын Маралбек Мырзағалиевпен сұхбаттасқан едік…
«Әке көрген оқ жонар…»
Балықшы Маралбек Мырзағалиев Қобда өзенінің бойында өскен.Қазір Ақтөбеде тұрады. Қала іргесімен ағып жатқан Елек өзенінің жай-жапсарын жақсы білетін ол жаз шыға спиннингін асынып, қыста мұз ойғышыналып, кейде Ойылға, кейде Саздыға жол тартады. Маралбек үшін балық аулау — жай әуестік емес, жан дүниесінің қалауы. Айтуынша, ол өзен бойына дорба-дорба балық алып қайту үшін бармайды. Бұл — оның ес білгелі өмір салтына айналып кеткен сүйікті кәсібі. Маралбектің балық аулауға деген қызығушылығын әкесі оятқан.
— Әкем мені шамамен 4-5 жасымнан бастап қасына ертіп жүретін. Көбіне балық аулауға бірге шығатынбыз. Мұз үстіне қалай шығуды, қармақты қалай салу керегін сол кісі үйретті. Жанынан тастамай, әр қимылымды бақылап отыратын, — деп еске алды ол.
Балықшының айтуынша, ертеден басталған балық аулау тәсілі қарапайым құралдармен — шанышқымен түйреу, қармақ салу, найза мен ілме жасау, тоспа мен сүзуден басталыпты.
— Ол кездегі қармақ түрлері де басқа болды ғой. Мысалы, ине қармақ,темелек, жебе, шортан қармақ, жалтырауық, салма қармақ әр өңірдің жағдайына қарай қолданылған-ды. Ал қазір, әрине, заманауи құралдар — спиннинг, эхолот, су астын бақылауға арналған камералар, арнайы жемдер, қармақтың да түрі жетерлік, — дейді М.Мырзағалиев.
Жазғы балық аулау маусымы сәуір айының ортасынан басталып, маусым айына дейін жалғасады. Ал қыркүйек пен қазан — балықшылар үшін күзгі олжаға толы кезең. Маусым-шілде айларында балық уылдырық шашатындықтан, бұл мезгілде балық аулауға заң тыйым салған. Ал қыс маусымында балық аулауға кәнігі балықшылар ғана шығады. Өйткені қыс— шеберлік пен арнайы дайындықты қажет ететін маусым.
«Ең үлкен балығым — 18 келі»
Қыс мезгілінде балық аса белсенді болмайды. Су салқын, қалың мұз қататындықтан су астында оттегі де аз болады. Яғни бұл — балықшылардан темірдей төзім мен тапжылмай ұзақ отыруды қажет ететін кезең.Табиғаттағы өзгеріске қарай қыста балықтың мінез-құлқы да өзгеше болады.
—Су салқындаған соң балықтар жылықанды және салқынқанды болып бөлінеді. Мәселен, тұқы (карп), мөңке (карась), жайын сияқты балықтар қыста су түбіне жатып, қозғалысын барынша азайтады. Олар қармақты да өте сақ, әлсіз ғана түртіп байқайды. Мұз астындағы «көрінбейтін» балықты шығару — үлкен еп пен төзімді қажет етеді, — дейді отыз жылдан астам тәжірибесі бар балықшы.
Ал шортан, аққайран секілді жыртқыш және жартылай жыртқыш балықтар қыста да белсенділігін азайтпайды екен. Сондықтан бұл кәсіптің сырына қанық балықшылардың үйге құр қол қайтатын кезі болмайды.
Кәнігі балықшылар арасында «бигфиш» деген ұғым бар. Бір-бірімен жолыққанда олар «Сенің бигфишің қандай?» деп сұрап жатады. Яғни бұл — әр балықшының өмірінде қармаққа түскен ең ірі балығының салмағы. Сол арқылы балықшылар тәжірибесін, олжасын салыстырады.
—Менің ең үлкен олжам башқұрт тұқымды тұқы балығы болды. Таразыға тартып қарағанымда салмағы 18 келі 450 грамм тартты. Ал қарамағыма ілінген ең ірі шортанның 10 келі 600 грам болғаны есімде.Ауа райы, жел, су астындағы қысым — бәрі балықтың «жүріс-тұрысына» әсер етеді. Кейде балық бір жерге шоғырланып алып, жемге де жоламай қояды. Дегенмен біздің облыста балық қоры мол: жайын да бар, жартылай жыртқыш балықтар да, шортан мен сазанның түрлері де кездеседі, — дейді Маралбек Мырзағалиев.
Мұзүстінде тапжылмастан сағаттап отыратын балықшылар үстіндегі киімі мен аяқкиіміне айрықша мән береді. Әдетте балықшылардың киімі жел мен су өткізбейтін матадан тігіледі. Өйткені мұз үстінде соққан желдің ызғары да әдеттегіден күштірек болады. Әбден шыныққан, балық аулауға бала кезден әуестенген Маралбек сияқты азаматтарға ауа райының аса қатты кері әсері жоқ. Ат құлағы көрінбейтін қатты боран болмаса, бет пен қолды қаритын аяз бен өтпек желге балықшы атаулы нали қоймайды. Ондай күндері өкпек желден мұз үстіне шатыр тігіп қорғанады. Шәйнектерін қайнатып, ыстық ас ішіп жылынады.
Карпфишинг пәлсапасы
Кәнігі балықшылар арасында кеңінен танымал тағы бір ұғым — карпфишинг. Бұл — жай ғана бәсеке немесе сайыс емес, астарында үлкен философия жатқан күрделі де қызықты процесс. Аты айтып тұрғандай, бұл — тұқы (карп) балығын спорттық мақсатта аулап, оны жарақаттамай қайта суға жіберуге негізделген балық аулау мәдениеті. Мұнда басты назар олжаға емес, табиғатты сақтау мен балық қорын қорғауға аударылады.Карпфишинг жарысы 72 сағатқа, яғни үш тәулікке созылады. Осы уақыт ішінде балық үнемі бақылауда болады. Ең басты талап — балықты суға қайта жібергенше жарақаттап алмау керек. Егер балыққа зақым келсе, жарыс шарты бойынша балықшыға айыппұл салынады.
—Карпфишинг жарысында әр балықшыға көлемі 10×10 метр болатын жеке сектор бөлінеді. Қатысушылар жарыс уақытында сол аумақта шатыр тігіп, балықты бақылап, қармақты сол жерден ғана салады. Белгіленген сектордан шығуға болмайды — бұл жарыстың негізгі талабының бірі. Біздің негізгі мақсатымыз — табиғатты аялау. Тұқы — өте сезімтал, саны аз әрі баяу көбейетін балық. Сондықтан жарыс кезінде оны ерекше ұқыптылықпен аулаймыз. Ауланған балықты жұмсақ матрасымызға салып, өлшеп, салмағын тіркеп, қайта суға жібереміз. Жарыс барысын арнайы төрешілер тексеріп жүреді.Сирек кездесетін, өсімі баяу балықтың қармаққа ілінуі —балықшы үшін абыройлы іс. Бірақ кәнігі балықшылар сирек балықтарды қорек қылу үшін, күнкөріс үшін ауламайды. Бұл—офицердің анты секілді ешқашан бұзылмауға тиіс заңдылық. Сондықтан жарақаттанған жерін емдеп, қайта суға жібереміз. Қыс түсе бастағанда тұқы, сазан балықтарын арнайы жеммен қоректендіріп, еттендіріп барып суға қайтарамыз. Оның да өзіне арналған құнарлы жемі, тағамы бар, — дейді тәжірибелі балықшы.
Маралбек көбіне Ойыл, Жиренқопа бағытына балық аулауға жиі барады екен. Бүгінде ол әлеуметтік желідегі парақшасында тәжірибе бөлісіп, жастарды табиғатты қорғауға үндеп жүр.Айтуынша, парақшасында балық аулау тәсілі, сапалы аулау құралдары, жемдеу тәсілі сынды түрлі пайдалы ақпарат бар. Балықшылық өнердің қыр-сырына қызығушылар да аз емес.
Қауіп жоқ демеңіз…
Қыста балық аулаушылар, әсіресе әуесқойлар жіті мән беруге тиіс маңызды нәрсе — қауіпсіздік. Қазіргі таңда мұздың қалыңдығы жеткілікті. Құтқарушылардың мәліметінше, Ақтөбе облысындағы өзен-көлдерде мұздың қалыңдығы 25 сантиметрден 40 сантиметрге дейін жетеді. Бірақ мұздың қалыңдығы қауіпсіздікке кепіл бола алмайды.
Әсіресе мұз үстіне автокөлікпен шығу — аса қауіпті. Мұндай жағдайда сақтық шараларын түсіндіру және алдын алу жұмыстары төтенше жағдайлар қызметінің тұрақты бақылауында. Құтқарушылар демалыс күндері де тынымсыз еңбек етіп келеді. Балықшыларға арналған дүкендерде, халық көп жиналатын жерлерде қауіпсіздік ережелері жазылған көрнекіліктер ілінген. Балықшылардың WhatsApp чаттарында да жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатындағы ақпарат жиі жолданады.
Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Самал Нұралина әуесқой балықшыларды мұздағы қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады.
— Қысқы балық аулау кезінде қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлу қажет. Мұздың жұқа немесе әлі толық қатпаған тұстарына шығуға, қауіпті аймақтарда топтасып жиналуға болмайды. Сондай-ақ ойықтар мен жарықшақтарға жақындау, арнайы өткелдерден тыс жерлерде көлікпен мұзға шығу адам өміріне қатер төндіреді. Мұз үстінде от жағуға, бір-біріне тым жақын ойықтар оюға және қоқыс қалдыруға тыйым салынады. Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 немесе 101 нөміріне дереу хабарласу керек, — дейді ол.
Міне, биылғы қыстың соңғы айы да басталды. Абырой болғанда биыл мұз үстінде оқыс оқиға болмаған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілінің мәліметінше, 2024-2025 жылдары қыс маусымында мұз ойылып кетіп, екі балықшы қаза болған.
Айдана АЛТЫБАЕВА.