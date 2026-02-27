Ақиық ақынды ұлықтады
Мұқағали — 95
«Оқуға құштар мектеп» және «Балала ркітапханасы» жобасы аясында Хлебодаровка орта мектебі кітапханасының ұйымдастыруымен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 95 жылдығына орай «Поэзияның асқар шыңы» байқауы өткізілді. Оған 7-9 сынып оқушылары қатысты.
Төрт кезеңнен тұратын байқауды мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Есенқұл Қалдан ашты. Мектеп жанынан құрылған театр оқушылары Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының желісімен сахналаған көрініс ұсынды. Артынша ақынның өлеңіне шығарылған ән шырқалды.
Байқауға әр сыныптан бір оқушыдан қатысты,барлығы 36 балабақ сынады. Оқушылар жақсы дайындықпен келген. «Әр өлеңі — бір әлем» атты кезеңде ақын өлеңдерін мәнерлеп оқу, «Мен бұл ғасырдан емеспін» кезеңінде жасанды интеллект қолдана отырып ақын туралы қазіргі қоғам көзімен видео әзірлеу, сұрақ-жауап арқылы ақын өлеңдерін тауып,оған қатысты мақал құрастыру, сондай-ақ «Жыр болып жанған жүрек» кезеңінде жас қаламгерлер өз туындысын оқу шарты қойылды.
Байқау қорытындысы бойынша 7 «Ә» сыныбы үздік деп танылды. Барлық қатысушы диплом және мүсіншемен марапатталды.
Айгүл ҚАБАҚБАЕВА,
Хлебодаровка орта мектебінің кітапхана меңгерушісі.