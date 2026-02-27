Зияткерлік орталық
Кітапхана — салалық бағытына қарай өз оқырманын рухани құнды игіліктермен толықтыратын теңдесі жоқ қасиетті орын. Соның ішінде балалар кітапханасы жас ұрпақтың оқуға деген ынтасын арттырып, зияткерлік қабілетін дамытуға ықпал етеді. Кітапхана кітап қорын сақтаушы ретінде ғана емес, сонымен қатар шығармашылық пен инновацияны дамытатын орталық ретінде де қызмет атқарады. Осыған орай балалар кітапханасы ұйымдастыратын арнайы бағдарламалар мен іс-шаралар балалардың мінез-құлқының дамуына да оң әсер етеді.
Қазіргі қоғамда ақпараттық технологиялар күн сайын дамып, білімге қолжетімділік артқанына қарамастан, кітапханалар бұрыннан қалыптасқан мән-мағынасы мен мазмұнын жойған жоқ. Балалар кітапханалары жас ұрпақтың зияткерлік және мәдени дамуына ерекше ықпал ететінін күнделікті тәжірибеден көріп келеміз. Кітапханада балалар кітап оқумен ғана шектелмей, өздерінің шығармашылық қабілеттерін дамытатын түрлі іс-шараға да қатысады.
Балалар кітапханаларының басты аудиториясы — мектеп жасындағы балалар және олардың ата-аналары. Бұл орайдағы ата-ананың рөлі баланы кітапхана жұмысымен таныстыру және олардың кітап таңдай білу дағдысын қалыптастыру болса, ал балалар оқу дағдыларын жетілдіреді, шығармашылық ойлау қабілетін дамытады және жалпы мәдени деңгейін көтереді.
Біздің міндетімізге келер болсақ, білім беру мекемелерімен тығыз байланыс жасай отырып, оқушылардың оқу бағдарламаларына қосымша білім көздерін ұсынамыз. Қазір интернет-ресурстар мен әлеуметтік желі белең алып тұрған қоғамда балалар кітапханаларының өзектілігі арта түсуде. Жаңа технологиялар дәуіріндегі ақпараттар тасқыны балаларды дұрыс таңдау жасауға үйретуді қажет етеді. Осы бағытта балалардың сыни ойлау қабілетін жетілдіріп, ақпараттық мәдениетті қалыптастыруға баулиды. Әлеуметтік теңсіздік мәселелерін шешуге көмектеседі, өйткені олар үшін кітапхана игілігі тең дәрежеде ұсынылады.
Қазіргі таңда балалар кітапханаларында заманауи талаптарға сай жаңа технологияларды тиімді пайдалану қолға алынуда. Мақсат — ақпараттық-цифрлық әлемде кітапхана өз орнын табуға тиіс. Балалар кітапханасы жас ұрпақтың зияткерлік және мәдени дамуын қолдайтын маңызды институт болып қала береді. Сондықтан кітапхана, оқушы және мұғалім мен ата-ана — төрт тағаны өзара байланысын үзбей, балалар кітапханаларының дамуына қолдау көрсетіп, ынтымақтастықта болуы керек.
Ақерке ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ,
Ембі қалалық балалар кітапханасының қызметкері.