Өмірге бағыт беруші ұстаз
Ана
Ана — әлемдегі ең қымбат жан. Сәбиін тоғыз ай бойы құрсағында көтерген, мейірімі мен махаббаты шексіз жалғыз адам. Ол бізді жарық дүниеге әкеліп қана қоймай, бізді өмірдің алғашқы қадамдарына үйретеді.
Ана — отбасының жүрегі, балаларының сенімді серігі, ақылшысы. Анамыздың бізге берген тәрбиесі өмір бойы бізге бағыт беретін шамшырақ тәрізді. Ол — бізді тәрбиелеуші ғана емес, өмірге жетелеуші, біз қиналғанда қорғаушы, өмірімізге бағыт берер қолдаушы.
Қазақ халқында «Анаңды Меккеге үш рет арқалап апарсаң да, ақ сүтін өтей алмайсың» деген сөз бар. Бұл сөз ана еңбегінің қаншалықты ұлы екенін білдіреді. Ананың мейірімі күннің нұрындай шуақты, ал махаббаты теңізден терең. Адамның балалық шағындағы әрбір бақыты ананың мейрімімен, қамқорлығымен байланысты. Сен дүниге келгенде бар ауыртпашылықты көтере жүріп, өз мейірімін саған төгеді, түн ұйқысын төрт бөліп әлдилеп ұйықтатады, тіліміздің алғашқы былдырын естіп қуанады, әрбір басқан қадамымызға қуанады. Ана үшін баласының жасы қаншаға келсе де, ол әрқашан бала болып қала береді. Біз қателесіп кетсек те, кешіре білетін — ана, бар жылуын бере алатын да ана. Барлық адамның өмірдегі алғашқы ұстазы — ана.
Менің де анам мейірімді, сабырлы адам, менің өмірімдегі басты ұстаз. Менің анам әрқашан адал болуды, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болуды үнемі айтып отырады. Кейде анамның айтқан сөздерін бірден түсіне бермеймін, бірақ уақыт өте келе анамның әрбір айтқан сөзі маған деген жанашырлықтан туындаған, нағыз бағыт беруші сөз екенін ұғамын. Менің анам өнерлі жан. Ол домбыраның қос ішегін күмбірлетіп, әсем даусымен ән айтқанда жүрекке жетеді. Анамның бойындағы өнерге деген махаббатты көріп сезіне отырып, мен де ұлттық өнерімізді бағалаймын. Домбыра арқылы ән айтып қана қоймай, жас ұрпақты ұлттық өнерге баулып, тәрбиелеп жүрген ұстаз. Осындай өнерлі, мейірімді ананың тәрбиесін көріп өсіп келе жатқаныма өзімді бақытты сезінемін. Мен анама шексіз алғыс айтамын. Оның күлімдегенін көру — мен үшін үлкен бақыт. Сондықтан әрдайым қуантуға асықпын. Әр ана өз баласы үшін барын береді, керек болса жанын береді, ештеңеден аянбайды. Сол себепті барша ана тек жақсылыққа, қуанышқа шынайы бақытқа лайық. Аналарымызды құрметтейік, аялайық, көңілдеріне қаяу түсірмейік.
Дана ТӨРЕМҰРАТ,
Қазанғап атындағы балалар өнер мектебінің журналистика класының оқушысы.
Ақтөбе қаласы.