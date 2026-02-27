Жеңіске жетелеген жігер
Волейбол
Жуырда Астана ауданы бойынша 5-6 сынып білім алушылары (ер балалар) арасында волейбол жарысы өтті. Тартысты спорт додасында №30 қазақ орта мектебінің құрама командасы топ жарып, жүлделі 1-орынға ие болды.
Жарыс барысында оқушылар шапшаңдық пен шеберлік танытып, ұйымшылдық пен табандылықтың жарқын үлгісін көрсетті. Әр ойын тартысты өтіп, команда мүшелері қарсыластарымен тең дәрежеде бақ сынады. Алаңдағы үйлесім мен бір-біріне деген сенім жеңіске жетеледі.
Бұл жетістік — жүйелі дайындық пен тынымсыз еңбектің, сондай-ақ ұстаздың кәсіби шеберлігінің нәтижесі. Жас спортшыларымыздың жеңіске деген жігері мен мақсатқа ұмтылысы алдағы уақытта да биік белесті бағындыруға жол ашары сөзсіз.
Нұрсұлтан ҚУАНЫШБАЙ,
№30 қазақ орта мектебі денешынықтыру пәнінің мұғалімі.
Ақтөбе қаласы.