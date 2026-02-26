«ӨМІРДІҢ БАРЛЫҚ САЛАСЫН АЙҚЫНДАЙДЫ»
Ақтөбедегі «Дүние» колледжінде «Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» өңірлік коалициясы мүшелерінің қатысуымен кездесу өтті.
Кездесуге аталған оқу орнының ұстаздары мен білім алушылары, өңірлік коалиция тарапынан «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры, Қазақстан Журналистер одағы облыстық филиалының төрағасы Раукен Отыншин, білім саласының ардагері, Ақтөбе облысының құрметті азаматы Естай Жайлыбаев, Ақтөбе қалалық қоғамдық кеңесінің мүшесі Дамир Көпжасаров және заңгер, медиатор Гүлшат Байсанова қатысты.
Жиында алдымен Раукен Отыншин сөз сөйлеп, жаңа Конституция жобасындағы нақты ұстаным — бірінші кезекте адам құқығын қорғауға басымдық берілуі екенін атап өтті.
— Мемлекет әр адамның жеке бас бостандығы мен жеке өміріне қол сұғылмау құқығына, жеке және отбасы құпиясының сақталуына, қазіргі цифрлық технологиялар заманында дербес деректерді заңсыз жинаудан, өңдеуден, сақтаудан және пайдаланудан қорғау құқығына заңмен кепілдік береді. Әділетті Қазақстанды құру жолында әр адамның құқығын, ар-намысы мен қадірін қорғай білудің маңызы өте зор. Әсіресе сіздер, жас ұрпақ, әрдайым осы ұстанымдарды басшылыққа алып, жүзеге асыру арқылы еліміздің жарқын болашағына жол ашасыздар. Басқаның пікірін тыңдай білу, ұлтына, дініне, әлеуметтік жағдайына қарап бөлмеу, үлкен-кішіні сыйлау, қиындыққа тап болған адамға жанашырлық таныту — нағыз мәдениетті қоғам осылай қалыптасады, — деді ол.
Білім саласының ардагері Естай Жайлыбаев оқытушылар мен шәкірттерге қарата сөйлеген сөзінде:
— Конституция — елдің негізгі заңы. Ол өмірдің барлық саласын айқындайды. Басқа заңдарды заң шығарушы билікті жүзеге асыратын өкілетті орган қабылдаса, Конституцияны халық қана қабылдай алады. Конституция — жалпы халық, елдің кәмелет жасына жеткен азаматтары қатысқан референдумдар арқылы қабылданатын не өзгеріс енгізілетін жалғыз заң. Сондықтан жаңа Конституция жобасын оқып, түсініп, түсінбеген жағдайда ізденіп, сұрап-біліп, алдағы референдумға зор жауапкершілікпен қарау керек, — деді.
Сондай-ақ Ақтөбе қалалық қоғамдық кеңесінің мүшесі Дамир Көпжасаров пен медиатор Гүлшат Байсанова да сөз сөйлеп, әр азаматтың ел болашағына қатысты шешім қабылдауға қатысуына тікелей мүмкіндік беретін алдағы саяси оқиғаның маңызына тоқталды. Коалиция мүшелері жиынға қатысушыларды 15 наурыз күні өтетін республикалық референдумға ұйымшылдықпен қатысуға шақырды.
Айна САРЫБАЙ.