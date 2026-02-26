АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС АЙЛЫҒЫ БАСТАЛДЫ
Брифинг
Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында 1 наурыз — Азаматтық қорғаныс күніне арналған брифинг өтті. Жиында облыстық төтенше жағдайлар департаменті Азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері, капитан Жанболат Төлепбергенов пен Ақтөбе қаласы ТЖБ Азаматтық қорғаныс тобының офицері, лейтенант Арслан Жаманов алдағы іс-шаралар жоспарын таныстырып, айлықтың маңызына тоқталды.
Жыл сайын 1 наурызда әлемде Дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні аталып өтеді. Басты мақсат — халық назарын қауіпсіздік мәселесіне аудару, төтенше жағдайдың алдын алу және қауіп төнген жағдайда дұрыс әрекет ету дағдысын қалыптастыру.
Биылғы азаматтық қорғаныс айлығы «Тұрақты және қауіпсіз болашақ үшін экология тәуекелдерін басқару» тақырыбына арналып отыр. Жанболат Төлепбергеновтің айтуынша, климаттың өзгеруі, су тасқыны, техногендік апаттар мен қоршаған ортаның ластануы сияқты факторлар қауіпсіздікке тікелей әсер етеді. Сондықтан экология тәуекелдерін басқару — мониторинг жүргізу, болжау, алдын алу және халықты оқытуды жүйелі түрде жүргізуді талап етеді.
— Наурыз айы бойы облыс көлемінде ауқымды іс-шара ұйымдастыру жоспарланып отыр. Ашық есік күндері, семинарлар, викториналар, конкурстар, көрсетілімдік оқу-жаттығулар өткізіледі. Барлық деңгейдегі білім беру ұйымдарында арнайы жаттығу өткізілмек, — деді Жанболат Төлепбергенов.
27 ақпанда облыстық төтенше жағдайлар департаменті М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетімен бірлесіп, оқу-жаттығу өткізеді. Жаттығу барысында хабарлау, эвакуациялау, алғашқы медициналық көмек көрсету және қызметтердің өзара іс-қимыл алгоритмі пысықталады.
Облыс мектептерінде азаматтық қорғау элементтері енгізілген спорт эстафеталары жоспарланған. Оқушылар газтұмылдырық кию, алғашқы медициналық көмек көрсету, өрт сөндірудің бастапқы құралдарын пайдалану бойынша тәжірибелік тапсырма орындайды. Бұл шаралар жас ұрпақтың төтенше жағдай кезінде дұрыс әрекет ету дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар 2 наурыз күні азаматтық қорғаныс мәселесі бойынша облыстық онлайн-диктант өтеді. Таңғы сағат 9.00-ден 11.00-ге дейін төтенше жағдайлар департаментінің Instagram парақшасында қатысу сілтемесі жарияланып, оған кез келген азамат қатыса алады. Ең жоғары нәтиже көрсеткен 3 қатысушы естелік сыйлықпен марапатталады.
Облыстық ТЖД Азаматтық қорғаныс басқармасы QR-кодтары бар арнайы күнтізбе әзірледі. QR-кодты сканерлеу арқылы оқушылар мен тұрғындар төтенше жағдайдың барлық түрі бойынша қауіпсіздік ережелері туралы өзекті ақпарат ала алады. Сондай-ақ облыстың барлық мектебінде «Қауіпсіз 21 күн» атты челлендж бастау алды.
— Айлық аясында департаменттің барлық бөлімшесінде азаматтық қорғаныс құралдарының көрмесі ұйымдастырылып жатыр, — деді Арслан Жаманов.
Мамандардың айтуынша, бұл іс-шаралардың басты мақсаты — қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру, экологиялық жауапкершілікті арттыру және әрбір азаматтың төтенше жағдай кезіндегі жеке дайындық деңгейін нығайту.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.