Жаңалықтар

«Отбасы. Қоғам. Жауапкершілік» форумы Қандыағашта өтті

26 Ақпан 2026
51

Қандыағаш қаласында дәстүрлі құндылықтарды нығайтуға арналған «Отбасы. Қоғам. Жауапкершілік» атты Мұғалжар аудандық форумы өтті.

Іс-шара Президенттің Ұлттық құрылтай отырысында берген тапсырмалары аясында, «Әйелге құрмет – қоғам дамуының көрсеткіші» ұранымен ұйымдастырылды.

Форумға аудан әкімі Дархан Ермағанбетов, «AMANAT» партиясы Ақтөбе облыстық әйелдер қанатының жетекшісі, облыстық мәслихат депутаты Күлшат Масалимова, партия мүшелері, облыстық және аудандық мәслихат депутаттары, әлеуметтік сала мамандары, полиция, білім беру ұйымдарының өкілдері, студенттер мен мектеп оқушылары қатысты.

Жиынды ашқан аудан басшысы отбасының қоғамдағы орны ерекше екенін атап өтті. Оның айтуынша, кез келген мемлекеттің болашағы – ең алдымен отбасындағы тәрбие мен құндылықтарға байланысты.

Іс-шара Қамқор отбасын қолдау орталығы мен партияның аудандық әйелдер қанатының бастамасымен өтті. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, форумның басты мақсаты – отбасылық құндылықтарды насихаттау, қоғамдағы татулық пен жауапкершілікті күшейту.

Кездесу барысында ата-ана, мектеп және қоғам арасындағы ынтымақтастықты арттыру, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және сапалы білім беру мәселелері талқыланды.

Сонымен қатар спикерлер сталкинг, буллинг, тұрмыстық және цифрлық зорлық-зомбылықтың алдын алу, құқықтық сауаттылықты көтеру және әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділік қағидатын қалыптастыру жөніндегі тәжірибелерімен бөлісті. Форум аясында оқушылар дайындаған театрландырылған қойылымдар көрсетілді.

51

