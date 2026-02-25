Адал азамат тәрбиелеудегі әкенің миссиясы
Ақтөбе қаласындағы жалпы орта білім беретін «Smart Bilim» мектеп-гимназиясында өткен мектепішілік әкелер форумы осылай аталды.
Қазіргі қоғамдағы әкенің бала тәрбиесіндегі рөлін айқындау және әкелердің тәрбие процесіне белсенді араласуына ықпал ету, адалдық, жауапкершілік, еңбекқорлық, отансүйгіштік сияқты негізгі құндылықтарды бала бойына сіңірудегі әкенің миссиясын терең түсіндіруді мақсат тұтқан форумға балалары осы мектепте оқитын әкелер шақырылды.
Ел Президенті Қ.Тоқаевтың «Адал азамат» біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында өткізілген форум бірнеше бөлімнен тұрды. Алғашқы кезеңде әкелер әлеуметтік педагогтермен және мектеп психологтарымен бірлескен жұмыстарға қатысты. Бұл бөлімде бала тәрбиесіне қатысты өзекті мәселелер талқыланды.
Одан кейін салтанат залында мектеп-гимназия директоры Айгүл Арынғазиеваның, оның құқықтық істер жөніндегі орынбасары Ермек Шукановтың және Өнеркәсіп және технологиялар колледжі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Нұрлан Мәмбеттің қатысуымен жиын өтті.
— Тәрбие — ұлттың болашағын айқындайтын ең басты құндылық. Мектеп білім береді, бағыт-бағдар көрсетеді. Ал баланың мінезі, болмысы ең әуелі отбасындағы тәрбие арқылы қалыптасады. Әкенің миссиясы — тек отбасын асырау немесе материалдық қамқорлық көрсету емес. Әкенің миссиясы — балаға сенім ұялату, жауапкершілік қалыптастыру, ертеңгі күнге деген үмітін нығайту. Мектеп жалғыз өзі толық нәтиже көрсете алмайды. Отбасы мен мектеп бір болғанда ғана білімді, саналы, жауапты ұрпақ қалыптасады, — деді Айгүл Арынғазиева.
Форум аясында ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында асық ату, садақ ату, арқан тартыс секілді ұлттық спорт ойындары да ұйымдастырылды. Сонымен қатар робототехника бағыты бойынша көрме жасақталды. Әкелердің ерекше қызығушылық танытатын бағыттарының бірі — автокөлікке байланысты таныстырылым алаңы да ұйымдастырылды. Мұнда техника жөнінде ақпарат алмасу, түсіндіру жұмысы жүргізілді.
Форум қорытындысында белсенді қатысқан әкелер марапатталып, Алғыс хат тапсырылды.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.