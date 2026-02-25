Жеке деректерді қорғау — басты басымдық
Адам құқығы мен бостандықтары — мемлекеттің ең басты құндылығы.
Өңірлік коалиция мүшелері Айгүл Нұркеева, Әлішер Мәжит, Райса Байлиева және Видади Фарзалиев «Жаңа Әлжан ұн комбинаты» ЖШС еңбек ұжымымен кездесіп, жаңа Конституция жобасын талқылады.
Кездесу басында Айгүл Нұркеева жаңа Конституция жобасының Кіріспе бөлімінде елдің негізгі ұлттық құндылықтары нақты әрі айқын көрініс тапқанын атап өтті. Онда «Әділетті Қазақстан» идеясы мен «Заң және тәртіп» қағидаты бекітілген. Сонымен қатар адам құқығы мен бостандықтары мемлекеттің басты басымдығы ретінде айқын жарияланған.
— Негізгі заң жобасының үшінші бабында «Қазақстан Республикасы адам капиталын, білімді, ғылымды және инновацияларды дамытуын мемлекеттің стратегиялық бағыты ретінде таниды» деп көрсетілген. Бұған қоса, Конституцияда алғаш рет жеке деректерді заңсыз жинау, өңдеу, сақтау және пайдаланудан, оның ішінде цифрлық технологиялар арқылы қорғауға ерекше назар аударылып отыр, — деді Айгүл Нұркеева.
Өз кезегінде қоғам белсендісі Әлішер Мәжит Конституция жобасының 6-бабында коммерциялық емес ұйымның шет мемлекеттен, халықаралық және шетелдік заңды тұлғадан, шетел азаматы мен азаматтығы жоқ адамнан түсетін қаражат пен активтері туралы ақпарат заңнамаға сәйкес ашық әрі қолжетімді болуы керектігі көрсетілгенін жеткізді.
— Бұл, біріншіден, қаржының заңсыз айналымына тосқауыл қоюға мүмкіндік береді. Екіншіден, қоғам Қазақстан азаматтары ретінде біз коммерциялық емес ұйымдарға қаржының қайдан келіп, қайда бағытталатынын білуге құқылымыз. Оның қоғамға пайдасы бар ма, әлде зияны бар ма, осының бәрі ашық болуға тиіс, — деп атап өтті ол.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығының директоры Райса Байлиева Негізгі заң жобасының 30-бабына тоқталып, онда неке мен отбасы, ана мен әке, бала мемлекет қорғауында болатыны айқын жазылғанын айтты. Сондай-ақ неке — ер мен әйелдің ерікті және тең құқықты, заңға сәйкес мемлекет тіркейтін одағы екені көрсетілген. Спикер бұл норма дәстүрлі құндылықтарды нығайтып, әйелдердің құқықтарын жоғары құқықтық деңгейде қорғауды күшейтетінін атап өтті.
Ал Видади Фарзалиев Конституция жобасының 9-бабына назар аударып, онда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі екені, сондай-ақ мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамытуға жағдай жасайтыны бекітілгенін жеткізді.
«Жаңа Әлжан ұн комбинаты» ЖШС экспорт менеджері Нұржан Жұлаевтың айтуынша, кәсіпорында 330 адам еңбек етеді. Кәсіпорын тәулігіне 500 тонна ұн және 20 тонна макарон өнімдерін өндіреді. Өнімдер Қазақстанның барлық өңіріне, соның ішінде жергілікті нарыққа да жеткізіледі. Сонымен қатар Түрікменстан, Ауғанстан, Қытай, Өзбекстан және Ресей елдеріне экспортталады. Қазіргі уақытта Әзірбайжан нарығына өнім жеткізу жоспарланып отыр.
Владимир БУРЬЯНОВ.