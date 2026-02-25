Жаңа Конституция негізі — құқық пен міндет
Ақтөбе қаласындағы №4 емханада өңірлік коалиция мүшелері медицина қызметкерлерімен кездесті. Мұнда Конституцияның жаңа жобасы кеңінен түсіндірілді.
Кездесуге М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің ректоры Талғар Әбілов, облыс мәслихатының депутаты Қайрат Сабыр, қала мәслихатының депутаты Қайырбек Тоқтаров пен Нұржамал Күлкенова қатысты.
Спикерлер жаңа Конституцияның әр бабына кеңінен тоқталып, оның азаматтар құқығын қорғаудағы және әлеуметтік саланы ұйымдастырудағы айрықша маңызын атап өтті. Әсіресе денсаулық сақтау жүйесінің дамуына қатысты нормаларға басымдық берілді.
Жиында сөз алған Қайрат Сабыр жаңа Конституцияда азаматтардың денсаулығын сақтау мен медициналық көмек алу құқығы нақты бекітілгенін атап өтті. Оның айтуынша, бұл норма — денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты жұмыс істеуіне құқықтық негіз қалыптастырып, халықтың сапалы медициналық қызметке қолжетімділігіне ықпал ететін маңызды тетік.
— Денсаулыққа құқықтың Конституция деңгейінде айқындалуы дәрігер мамандығының қоғамдағы орнын бекіте түседі. Сонымен бірге бұл медициналық көмектің сапасын үздіксіз арттыру міндетін жүктейді, — деді ол.
Қайырбек Тоқтаров Конституция жобасындағы қызметкерлер құқығын қорғауға және қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған нормаларға назар аударды.
— Конституция әркімнің еңбек ету бостандығын және қауіпсіз еңбек құқығын бекітеді. Негізгі заң сондай-ақ адамның қадір-қасиетінің қорғалуына кепілдік береді. Бұл әсіресе түрлі даулы жағдай туындаған кезде маңызды, — деп атап өтті Қайырбек Тоқтаров.
Талғар Әбілов Конституцияның азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын бекітуге, қоғам өмірінің әлеуметтік және құқықтық негізін қалыптастыруға, сондай-ақ негізгі қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталғанын түсіндірді.
— Конституцияның ережелерін білу адамдарға өз құқықтары мен мүмкіндіктерін дұрыс бағдарлауға көмектеседі. Сонымен қатар заңмен кепілдік берілген білім алу, әлеуметтік қолдау және өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға жол ашады, — деді ол.
Өз кезегінде Нұржамал Күлкенова қоғам өмірін реттейтін барлық негізгі заңның Конституцияда бекітілгенін айтты.
— Негізгі заң жасына немесе мамандығына қарамастан, балалар мен ересектерге, әртүрлі сала қызметкерлеріне және әр деңгейдегі мамандарға, яғни барлық азамат үшін бірдей маңызды, — деді ол.
Кездесу барысында медицина қызметкерлері өз пікірін айтты. Спикерлер емхана ұжымын 15 наурызда өтетін республикалық референдумға шақырды. Ашық форматта өткен жиын кәсіби қауымның ел өміріндегі маңызды өзгеріске белсенді көзқарасын көрсетті.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.