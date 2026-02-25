Жаңалықтар

Ата заң жобасы сараланды

25 Ақпан 2026
Сенат депутаттары Шымкент қаласы мен Ақтөбе, Қызылорда, Павлодар облыстарының тұрғындарымен кездесіп, жаңа Ата заң жобасын түсіндірді.

Депутаттар Нұрлан Бекна­заров пен Айгүл Қапбарова Ө.Жолдасбеков атындағы №9 ли­цей ұжымымен және Шым­кент қаласының №2 көп­са­лалы ауруханасының қызмет­керлерімен кездесті. Парла­ментшілер жаңа Конституция жобасы еліміздің одан әрі да­муын айқындайтын страте­гиялық құжат екенін атап өтті.

«Жаңа Конституцияның жобасы құрылымдық өзгеріс­термен шектелмейді. Ол мем­ле­кеттік басқарудың жауапты үлгісін қалыптастыруға, аза­маттардың құқығын қор­ғаудың нақты тетіктерін кү­шейтуге және қоғам мен би­лік арасындағы сенімді нығайтуға бағытталған», деді Н.Бекназаров.

Ал сенаторлар Амангелді Нұғманов пен Бауыржан Қаниев Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровпен кездесті. Онда алдағы республикалық референдумға дайындық барысы пысықталып, үйлестіру жұмысының мән-жайы айтылды. Сенаторлар жаңа Ата заңда ұсынылған өзгерістер азаматтардың құқығы мен бос­тандығын кеңейтуге, мем­ле­кеттік басқарудың тиім­ділі­гін арттыруға, әлеуметтік әді­леттілікті нығайтуға және өңір­лердің тұрақты дамуына бағыт­талғанын атап өтті.

Қызылорда облысына бар­ған депутаттардың жұмыс сапары Жалағаш ауданында жалғас­ты. Нұртөре Жүсіп пен Руслан Рүстемов Конституция жобасын түсіндіруге арналған бірқатар кездесу өткізді. Аг­рар­шылар алдында сөйлеген Н.Жүсіп негізгі заңның жаңа редакциясы мемлекеттің сая­си жаңғыруының маңызды кезеңі екенін әрі қоғамның нақты сұранысын көрсететінін атап өтті.

Сенат депутаты Ернұр Әйт­кенов Павлодар облысындағы сапарын облыстық коалиция штабының қызметімен танысудан бастады. Бұдан соң депутат өңір жастарымен кездесіп, конституциялық реформаның негізгі бағыттарын жан-жақты түсіндірді. Сондай-ақ ол муай­тайдан республикалық жа­рыс­тың жеңімпаздарымен жүз­десті. Сенатор спортшы­лар­ды жетістіктерімен құттық­тап, жастардың белсенді аза­мат­тық ұстанымын қалыптас­ты­ру­дың маңызды екенін айтты.

Депутаттар жалпы респуб­ликалық референдумның маңыз­дылығын атап өтіп, аза­мат­тарды дауыс беруге белсен­ді қатысуға шақырды.

