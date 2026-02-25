Жаңалықтар

Ғылыми-технологиялық кешенді нығайту мүмкіндігі

25 Ақпан 2026
18

Астанада «Sarap» эксперт­тік клубының отырысында жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі жалпы­халықтық референдум қар­саңында ғылыми-техно­логиялық егемендіктің мемле­кеттің дербестігі мен бә­секеге қабілеттілігін нығай­тудағы рөлі талқы­ланды.

с-шараны Мәдениет және ақпарат министрлігінің қол­дауымен Қазақстан қоғам­дық даму инс­титуты ұйым­дастырды. Отырысқа ғылыми қауымдастық, зерттеу ұйым­­дары, жас ғалымдар бір­лестік­терінің өкілдері қатысты.

– Ғылыми-технологиялық еге­мендік – бүгінде дамудың стра­те­гиялық бағыты ғана емес, мемле­кеттілікті консти­ту­ция­лық тұрғыда нығайтудың маңызды құрамдас бөлігі. Ел­дің бәсекеге қабілеттілігі мен ұзақмерзімді, орнықты дамуы ғылым, білім, өнеркәсіп салаларында қабылданатын инсти­туционалдық шешімдер­дің сапасына тікелей байланысты, – деді Қазақстан қоғам­­дық даму институты Қоғам­дық үдерістерді зерттеу орталығының басшысы Риззат Тасым.

Отандық тарихтың жекелеген аспектілері жөнінде қалыптасқан түсініктерді қай­та қарау қажет. Жошы ұлысын зерттеу ғылыми инс­ти­тутының директоры Жақ­­сылық Сәбитов осылай дей­ді. Сон­дай-ақ ол баламалы де­реккөздер мен шетелдік зерт­теулерді тарту арқылы историографиялық базаны кеңейтудің маңызына тоқ­талды.

Ал Еуразиялық халық­ара­лық зерттеулер қауым­дас­тығының төрағасы Свет­лана Кожирова ғылымның стратегия­лық әлеуетіне тоқ­талды. Ол баяндамасында Қазақстан тура­лы шетелдік ғылыми жарияла­нымдарға шолу жасап, онда еліміздің ядролық ғылым, страте­гия­лық маңызы бар пайдалы қазбалар, аграрлық зерттеу­лер, цифр­лық шешімдерді дамыту сала­ларындағы берік әрі бәсекеге қабі­летті ұстанымы кеңінен атап өтілетінін жеткізді.

«Young Researchers Alliance» ҚБ төрағасы Әсия Ермұхамбето­ва ғылыми қыз­мет­тің кадрлық өлшеміне ерекше назар аударды. Ол зерттеулердің ұзақмерзімді сипатының маңызын атап өтіп, көп жағдайда жобалар кемінде 3 жылға есептелетінін айтты. Осыған байланыс­ты зерттеу ұжымдарының тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін қол­даныстағы рет­теуші, конкурстық тетіктер­ді қай­та қарау қажет. Сон­дай-ақ жас ғалым­дар­дың ман­­саптық траек­то­рия­сы­­­­ның айқын болмауы мен ең­бек жағдайларының тұрақ­сыздығы мәселесі қозғалды. Сарапшы «бұл факторлар 30 жасқа дейінгі маман­дардың ғы­лым саласына келу қар­қы­­нын едәуір тежеп отыр», деді.

Қазақстан халқы Ассам­блеясы Жас ғалымдар клу­бы­ның төраға­сы Эльмира Отар ғылымды басқа­ру­дың нор­мативтік архитекту­расы қалып­тасқанымен, практи­калық тиім­ділігі рәсім­дік, ұйым­­дас­ты­рушылық ол­қы­лық­­­тарға бай­ланысты шек­теу­лі болып отырғанын айтты.

Еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының докторант­тары да ғылым саласын да­мытуға қатысты бірқатар ұсы­нысын ортаға салып, оның конс­титуциялық мәртебесін нығайтудың маңызын атап өтті. Ұсыныстар қатарында сараптама рәсімдерін автоматтандыру, ғылыми нәтижелерді бағалау критерийлерін зерттеу бағыттарына қарай саралау, сондай-ақ зерттеушілер үшін кәсіби дамудың ашық әрі түсінікті модельдерін қалып­тастыру шаралары айтылды.

Пікірталас аяғында қаты­су­шылар ғылыми-гума­ни­тарлық, ғылыми-техноло­гия­лық әлеуетті нығайту кешенді тәсілді талап етеді деген тоқтам­ға келді.

25 Ақпан 2026
18

Басқа жаңалықтар

Ата заң жобасы сараланды

25 Ақпан 2026

2026 жылы Қазақстанда жарты миллионнан астам адамды жұмыспен қамту жоспарланған

24 Ақпан 2026

ТАРИХИ ТАҢДАУ АЛДЫНДА

24 Ақпан 2026

Құқықтық жаңғыру және жаңа кепілдіктер

24 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button