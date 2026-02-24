15 мекеме жұмыс ұсынды
«Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы аясында облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ұйымдастыруымен бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтар, пробация есебінде тұрғандар және алимент бойынша берешегі бар адамдар үшін бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өткізілді.
Іс-шараға «Позитив Холдинг», «Энергосистема», «Ramazan Elevator», «ЖБИ-25» зауыты, «Dina Market», «Көктас-Ақтөбе», «Ақтан Групп» сияқты 15 мекеме мен кәсіпорын өкілдері қатысты. Олар сату менеджері, арнайы техника жүргізушісі, В,С,D санатындағы жүргізуші, бағбан, сатушы-кассир, жанармай құюшы, экспедитор-жүргізуші, электромонтер, ұста және өзге де мамандықтар бойынша бос жұмыс орындарын ұсынды. Сонымен қатар қатысушыларға жұмыспен қамтудың белсенді шаралары, қысқа мерзімді кәсіптік оқыту бойынша түсіндіру жұмысы жүргізіледі.
— Биылғы есепті кезеңінде облыс бойынша 157 адам жұмыспен қамту орталықтарына жүгініп, 18 азамат жұмыспен қамтылды. Оның 12-сі тұрақты, алтауы квота арқылы және алтауы субсидияланатын жұмысқа орналастырылды. Бүгінде 10 адам «Мансап» орталықтарында жұмыссыз ретінде тіркелген. 7 азаматқа 908,2 мың теңге көлемінде әлеуметтік көмек көрсетілді. Бос жұмыс орындары электрондық еңбек биржасы порталында (http://www.enbek.kz) жарияланған. Қазір Ақтөбе қаласы бойынша 1018 бос жұмыс орны бар. Биыл облыс әкімдігінің қаулысына сәйкес пробация есебінде тұрған азаматтарды 14 мекемеге және бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғандарды 9 мекемеге жұмысқа орналастыру жоспарланып отыр. Өткен жылы өңір бойынша 411 адам жүгініп, оның 11-і квота арқылы жұмыспен қамтылды, — дейді «Мансап» орталығы директорының міндетін уақытша атқарушы Әсем Жолмұратова.
Жәрмеңке барысында жұмыс іздегендер өздеріне қажетті жұмыс орындары туралы ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінді. Пробация есебінде тұрған қала тұрғыны (аты-жөнін жасыруды өтінген) электромеханик мамандығы бойынша жұмыс іздеп жүргенін айтады.
— Электромеханик мамандығы бойынша жұмыс іздеп жүрмін. Осындай іс-шараны ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Мұнда бірнеше мамандық бойынша жұмыс іздеушілерге бос жұмыс орындары ұсынылды. Жастарды еңбек етіп, құқықбұзушылықтан аулақ болуға үндейтін іс-шаралар жалғасын тапсын, — дейді жұмыс іздеуші.
Облыстық «Жасыл ел» жастар еңбек жасағының штаб менеджері Назерке Үргенішбай жұмыс іздегендерге еңбек жасағының қызметі туралы ақпарат беріп, 35 жасқа дейінгі жастарды жұмысқа шақырды.
— Наурыз айында «Жасыл ел» еңбек жасағының XXII маусымы басталады. Осы жолғы жәрмеңкеге келгендерге абаттандыру бағыты бойынша жұмыс ұсындық. Бүгінде 40-тан астам мердігер компаниямен жұмыс жасаймыз. Әсіресе құрылыс компанияларына жұмысшылар керек. Компания 175 мың теңге көлемінде жалақы береді. Өткен жылы пробация есебінде тұрғандардың 8 пайызы жұмысқа орналастырылды, — дейді ол.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.