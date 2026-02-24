Ел болашағының берік тұғыры
Жаңа Конституция жобасы бүгінде халық арасында кеңінен талқыланып, ел ертеңіне бейжай қарамайтын әр азаматтың назарын аударып отыр. Осы орайда «Мега Шығыс» сауда үйінің ұжымымен мазмұнды кездесу ұйымдастырылды.
Басқосуға қалалық мәслихат хатшысы Анар Даржанова, облыстық мәслихат депутаты Серік Әліпов, қала мәслихатының депутаты Талғат Хамитов және «Қазақстан базарларының, сауда кәсіпорындарының және қызметтер саласының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің Ақтөбе филиалының жетекшісі Дмитрий Довматенко қатысты.
Жиында алдымен сөз алған Анар Даржанова жаңа құжаттың маңыздылығын жан-жақты түсіндірді.
— Жаңа Конституция жобасы — елдің ертеңін айқындайтын, болашаққа бағдарланған стратегиялық құжат. Онда адам және оның құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең жоғары құндылығы ретінде айқын көрсетілген. Бұл — әділетті әрі ашық қоғам қалыптастыру жолындағы нақты әрі батыл қадам, — деді ол.
Анар Нұрлыбекқызы шағын және орта кәсіпкерліктің ел экономикасындағы орны ерекше екенін атап өтті. Бүгінде сауда саласы заман талабына сай жаңғырып, онлайн, электронды, аукциондық сауда түрлері кеңінен дамып келеді. Қазіргі кәсіпкерлік бұрынғы түсініктен әлдеқайда ілгері, бәсекеге қабілетті әрі технологиялық сипатқа ие.
— Сауда-саттық секторы — кәсіпкерліктің жетекші саласы. Шағын және орта бизнес экономиканың қозғаушы күші ретінде ел дамуына зор үлес қосып отыр. Жаңа Конституцияда осы бағыттағы реформаларға құқықтық негіз қаланып отыр, — деді ол.
Кездесу барысында өзге спикерлер де жаңа Конституция жобасында жүзеге асырылып жатқан саяси және экономикалық жаңғырулар көрініс тапқанын атап өтті. Құжатта ел дамуының жаңа бағдары айқындалып, білім мен ғылымды дамытуға, инновацияға серпін беруге, адам капиталының сапасын арттыруға басымдық берілгені ерекше айтылды.
Жиын соңында қатысушылар ұжым мүшелерін ел болашағын айқындайтын маңызды реформаны қолдауға, қоғамдық талқылауға белсенді қатысуға шақырды.
Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.