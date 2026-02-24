Жаңа Конституция – мемлекеттің рухани тұғыры
«Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» өңірлік коалициясының жұмысы «Далида» сауда үйінде жалғасты. Коалиция мүшелері кәсіпкерлермен және тұрғындармен кездесіп, жаңа Конституция жобасының мазмұнын жан-жақты түсіндірді.
Айтыскер ақын Жұлдыз Қазихан жаңа жобаның басты ерекшеліктерін түсіндірді. Ол құжатта білім мен ғылымды дамытуға, отбасылық құндылықтарды нығайтуға және ұлттық мәдениетті қолдауға ерекше көңіл бөлінгенін айтты.
-Құжаттың 3-бабында тарихи-мәдени мұраны сақтау және ұлттық мәдениетті қолдау егемендікті қорғау, заңның үстемдігі мен ел бірлігі сияқты маңызды қағидаттармен қатар қойылған. Бұл – ұлттың өз тарихын, тамырын құрметтеп, өткенін бағалайтынын көрсетеді. Яғни, біз өткеннен сабақ алып, болашаққа сеніммен қадам басамыз деп түсінемін, – деді ол.
«AMANAT» партиясының «Жас Отан» ЖҚ Ақтөбе облыстық филиалы төрағасы Әлішер Тыныштық Ата заң жобасында білім, ғылым және инновацияларға басымдық берілуі жастарды білім-ғылымға ынталандыра түсетінін айтты.
-Білімді еліміздің басты құндылығына айналдыру жастарға үлкен мүмкіндіктер ашады. Жыл сайын 80 мыңға жуық студенттік грант бөлу, зерттеушілер үшін жоғары стипендиялармен «Жас ғалым» сияқты қуатты бағдарламаларды іске қосу және әлемнің үздік зертханаларында ауқымды тағылымдамалар жастардың ғылыми әлеуетін ашуға тамаша мүмкіндік береді. Мұның бәрі олардың білімін жетілдіріп, ғылымда табысқа жетуіне көмектеседі. Яғни, мемлекет жастардың білім алуына және жаңа жаңалық ашуына қолдау көрсетіп, болашақта табысты ғалым немесе маман болуына мүмкіндік беріп отыр, – деді ол.