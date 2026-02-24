Дәрігерлер құқығы қорғалады
Ақтөбедегі №6 қалалық емханада жаңа Конституция жобасын түсіндіру мақсатында кездесу ұйымдастырылды. Жиынға өңірлік коалиция мүшелері мен жергілікті мәслихат депутаттары қатысты.
Басқосуда «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры Раукен Отыншин жаңа Конституция жобасындағы еңбек адамдарының құқығы, республикалық референдумның маңызы мен мақсаты туралы айтты.
— 15 наурызда еліміз үшін маңызды тарихи науқан — референдум өтеді. Бұл — мемлекетіміздің болашағын айқындайтын аса жауапты сәт. 1993-1995 жылдардағы қабылданған Ата Заңымыз елдігіміздің берік іргетасына айналды. Ал жаңа Конституция жобасының орны ерекше. Ол — әділетті қоғам құрудың, адам құқығы мен бостандығын қорғаудың кепілі. Мемлекет адам үшін қызмет етеді деген ұстаным нақты айқындалды. Азаматтардың өміріне қол сұқпау, заң мен тәртіптің үстемдігін қамтамасыз ету — басты қағидаттардың бірі. Оның ішінде еңбек адамының құқығына ерекше мән беріледі. Еңбек адамы деген — сіздерсіздер! Сіздер халықтың денсаулығын жақсарту жолында аянбай еңбек етіп жүрсіздер. Қауіпсіз әрі лайықты еңбек жағдайында қызмет етуге, құқықтарыңызды толық қорғауға жағдай жасалған, — деген Раукен Отыншин алдағы референдум әр адамның азаматтық ұстанымын білдіретін маңызды қадам екенін айтты.
Жиында қалалық мәслихат депутаты Амантай Үмбетай жаңа Конституция жобасындағы басымдық берілген құндылықтарға тоқталды.
— Ата Заң — мемлекеттің бағыт-бағдарын айқындайтын негізгі құжат. Біз әрдайым әлемдік қауымдастықпен бірге нық қадам басуымыз керек. Сыртқы саясатта беделді, ішкі саясатта тұрақты әрі әділетті мемлекет болу — басты мақсатымыз. Бұл — уақыт талабы. Еліміз талай тарихи кезеңдерден өтті. Егемендіктің алғашқы жылдарындағы күрделі шақтарды да, тоқырау кезеңдерін де еңсердік. Әр белесті өз сатысымен, сабырмен және бірліктің арқасында бағындырдық. Бүгін, міне, жаңа өзгерістер кезеңінде тұрмыз. Қазір — цифрлық дәуір. Технология қарыштап дамып, көп мемлекет жылдам ілгерілеп келеді. Мұндай жағдайда біз де жаңашылдыққа бейімделуіміз, заман көшінен қалмауымыз қажет, — деді Амантай Үмбетай.
Басқосуда облыстық мәслихат депутаты Қайрат Сабыр дәрігерлер емделушілерге сапалы қызмет көрсетіп, науқастың алғысына бөленсе, қосымша сыйақы төленетінін айтып, ақ халаттыларды қуантты. Ал қалалық мәслихат депутаты Қайырбек Тоқтаров дәрігер құқығына тоқталды.
Жиын соңында қатысушылар сұрақтарын қойды.
Кәмшат ҚОПАЕВА.