Үздік 20 елдің қатарына енді
Олимпиада
Италияда өткен XXV қысқы Олимпиада 22 ақпанда аяқталды.Жабылу салтанатында Қазақстанның туын Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров алып шықты.
Біздің еліміз бұл дүбірлі доданы 1 алтын жүлдемен қорытындылады. Атап айтқанда, мәнерлеп сырғанаудан ерлер арасындағы бәсекеде отандасымыз Михаил Шайдоровтың бағы жанған еді. Ол қос сайыс бойынша 291,58 ұпай жинап, өзге қарсыластарынан оқ бойы озық шықты. Бұл — еліміз тәуелсіздік алғалы бері спортшыларымыздың ақ Олимпиадаларда қол жеткізген екінші алтыны. Бұған дейін шаңғышы Владимир Смирнов қана 1994 жылы өткен XVІІ қысқы Олимпиадада алтын жүлде алған болатын.
Биылғы Олимпиадада біздің елімізден 36 спортшы өнер көрсетті. Олардың арасынан Михаилдан бөлек 8 спортшы және конькиден еліміздің әйелдер құрамасы мен фристайл-акробаттар командасы(аралас) үздік ондыққа енді.
Жалпы, осы ақ Олимпиадаға 94 елден 2900-ге жуық спортшы қатысты. Олар 116 медаль жиынтығын сарапқа салды. Жалпыкомандалық есепте Норвегия топ жарды, бұл елдің спортшылары 41 жүлде, соның ішінде 18 алтын медаль жеңіп алды. Сондай-ақ АҚШ пен Нидерланд елінің құрамалары үздік үштікке енді. Олимпиадада сарапқа салынған 349 жүлдені 30 елдің спортшылары бөлісті. Оның ішінде 20 елдің спортшыларына ғана алтын медаль бұйырды. Михаил Шайдоровтың алтыны біздің елімізге Олимпиаданың ресми емес жалпыкомандалық есебінде үздік 20 елдің қатарына енуге мүмкіндік берді. Қазақстан Бразилиямен бірге 19-орынды бөлісіп тұр.
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан ұлттық құрамасы 9 қысқы Олимпиадада өнер көрсетіп, 9 жүлде жеңіп алды. Оның екеуі — алтын, 3-еуі — күміс және 4-еуі — қола медаль. Бұл медальдар шаңғы, мәнерлеп сырғанау, конькимен жүгіру, биатлон және фристайл-могул сынды спорт түрлерінен алынған.
Индира ЖАЙМАҒАМБЕТОВА.