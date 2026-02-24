Биыл 865 мың гектар алқапқа егін егіледі
Көктемгі егіс
Көктемгі дала жұмыстарына дайындық мәселесі облыс әкімі Асхат Шахаров төрағалық еткен аппарат мәжілісінде қаралды.
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Асқар Жүсібәлиевтің мәліметінше, биылғы егіс көлемі — 865 мың гектар. Оның ішінде 506 мың гектарға дәнді дақылдар, 75 мың гектарға майлы дақылдар, 277 мың гектарға мал азығы дақылдары себіледі. Картоп 3,5 мың гектарға, ал көкөніс 3,3 мың гектарға егіледі.
2026 жылғы өнімге 283 мың гектар жер дайындалды, оның ішінде 170 мың гектары — сүр, 113 мың гектары — сүдігер. Көктемгі егіске қажетті жердің 90 пайызы әзірленген. Дайындалған тұқымның 42 мың тоннасы сапа сараптамасынан өтіп, оның 99 пайызы кондициялы деп танылды.
Егіс науқанына шамамен 1,5 мың трактор, 100-ден астам егіс кешені, 1,4 мың дәнсепкіш және 1,8 мың топырақ өңдеу техникасы тартылады. Бүгінде техниканың 90 пайызы дайын, жөндеу жұмыстары жалғасуда.
Көктемгі дала жұмысына 7,9 мың тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінді. БағаныҚазақстанРеспубликасы Энергетика министрлігібекіткенненкейінжеткізуші оператор анықталады.
— «Кең дала-2» бағдарламасы аясында егіс науқанын жылдық 5 пайыз мөлшерлемемен несиелеу жалғасуда. Бүгінде 1,7 миллиард теңге несие берілді. Өсімдік шаруашылығын субсидиялауға 2,1 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржы тұқым шаруашылығын дамытуға,минералды тыңайтқыштар мен пестицидтерді субсидиялауға бағытталған, —деді Асқар Жүсібәлиев.
Жиында шегірткеге қарсы күрес мәселесіде қаралды. Биыл саяқ шегіртке шамамен 160 мың гектар аумаққа таралуы мүмкін. Іс-шараға қажетті қаржы бөлініп, қызметтерді сатып алу жұмысы жүргізілуде.
Жиын барысында Асхат Шахаров Әйтеке би, Қарғалы, Мәртөк және Хромтау аудандарының әкімдерін тыңдап,егіс науқаны кезінде ауыл шаруашылығының тұрақтылығын қамту үшін мал азығы және майлы дақылдардың көлемін ұлғайтуды тапсырды. Сондай-ақ Ақтөбе қаласы мен аудандар әкімдеріне көктемгі дала жұмысына дайындықты күшейту, жетіспейтін тұқым көлемін толықтыру және шаруашылықтармен бірлесіп минералды тыңайтқыш енгізуді ұйымдастыру жүктелді.
— Көктемгі егіс науқаны—ауыл шаруашылығы үшін ең маңызды кезеңнің бірі. Егісті қалай ұйымдастыратынымызға болашақ өнім ғанаемес, өңірдің азық-түлік қауіпсіздігі, экономиканың тұрақтылығы және тұрғындардың әл-ауқаты байланысты. Бұл науқан барлық қызмет, шаруашылықтар және жергілікті атқарушы органдардың үйлесімді жұмысын талап етеді. Техника, тұқым, тыңайтқыш—бәрі уақытында дайын болуы керек. Аудандардағы жұмысты дұрыс ұйымдастыру, егіс барысын бақылау және фермерлерді қолдау ерекше маңызды. Барлық аудан әкімдері барынша жауапкершілік танытып, тәртіп пен нәтижелі жұмыс қамтамасыз етуі қажет. Тек бірлескен күш-жігердің арқасында біз науқанды сәтті өткізіп, мол өнім алып, өңірдің ауыл шаруашылығын нығайтамыз,—дед іоблыс әкімі.
Д.АЙДАР.