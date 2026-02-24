Оқушыларды ойын арқылы оқытсақ…
Мектеп
Ойын арқылы оқыту технологиясы бастауыш сыныпта кеңінен қолданылады. Әр мұғалім технологияның нәтижесі дұрыс болуы үшін мынаны ескеруі қажет: әр ойынның тәрбиелік, білімділік, дамытушылық маңызын алдынала жете түсініп, оның балаларға қандай нәтиже беретінін анықтау. Ойын алаңының мүмкіндігі, ойын жабдықтарының эстетикалық талапқа сай болуы да маңызды. Сондай-ақ сыныптағы оқушылардың жасына, психологиялық ерекшелігіне, білім деңгейіне, сөздік қорына сәйкес келуі маңызды. Ойын кезіндегі қозғалыс, техникалық қауіпсіздік сабақтағы ойын элементтерінің оқушылардың ынтасын тудырып, пәнге деген қызығушылығын арттырады.
Бастауыш сыныпта қазақ тілін үйрету барысында ойынның алатын орны ерекше. Әр сабақтың тақырыбына сай ойынды пайдаланып отыру оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығын, ынтасы мен зейінін арттырады. Басты мақсат — ойын арқылы тілдік материалды меңгертіп, сөздік қорды молайтып, тілдесуге жетелеу.
Сабақта тиімді қолданылған ойын түрлері — мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын оқушылардың аса зор ілтипатпен тыңдап, жақсы меңгеруіне сенімді көмекші бола алады. Өйткені кішкентайлар жас ерекшелігіне байланысты ойынға өте ынталы келеді. Балалар тез сергіп, тапсырманы жылдам әрі қызығып орындайтын болады. Ойын — балалардың оқуға, еңбекке деген белсенділігін, қызығушылығын арттырудың басты құралы. Ойын барысында балалардың белсенділігі, шығармашылығы дамиды. Ал мұғалімнің міндеті — балалардың ойынға қызығушылықпен, ынтамен қатысуын қамтамасыз ету.
Ойын мен адам мәдениетінің өзара байланысы ғылыми түрде анықталған. Тұлғаны дамытудағы маңызы, оның психологиялық және әлеуметтік факторлармен байланысы кең қарастырылуда. Ойын технологиясы әлі де білім беру саласында инновация саналады.
Педагогикалық технология ұғымы педагогикалық процесте әдістер мен тәсілдердің кең көлемді топтарын біріктіреді, оның жалпы ойындардан ерекшелігі оқытуда нақты мақсат қойылуымен және оның оқу-танымдық бағыты сипатталған, негізі салынған педагогикалық нәтижесіне сай анықталады.
Тіпті үлгерімі нашароқушының өзі ойын арқылы берілген тапсырманы асқан қызығушылықпен, белсенді орындайды. Оқушылардың қызығушылықтарын туғызатын ойынның бірі — дидактикалық ойындар. Ойын элементтерін қолдана отырып мұғалім оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, зейінін арттыру мақсатында әртүрлі әдіс-тәсілді қолданады. Атап айтқанда, мұғалім ойын жағдаятын туғыза отырып, әртүрлі затты қолдану барысында сұрақ қойып, затты көрсетіп, ойын сюжетін құрастырады. Бастауыш сыныптардың тіл сабақтарында дидактикалық ойындарды жаңа тақырыпты түсіндіру барысында, қайталау, пысықтау, жаттығу сабақтарында да пайдалануға болады. Бастауыш сынып оқушылары әлі де ойын баласы, сондықтан мұғалім оларды жалықтырмай сабақты қызықты өткізуге тырысуы қажет. Ойын оқушылардың ой-өрісін дамытып, ойлау қабілетін арттырумен қатар, үйретілген өткен тақырыпты да меңгеруге әсер етеді.
Бастауыш сынып оқушыларының оқу үрдісінде ойын түрлерін пайдалану, біріншіден, оқушылардың білімін берік меңгерту құралы, екіншіден, балалардың сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін арттыруға себепкер.
Өзімнің сыныбымда тақырыпқа сай ойындарды қолданып жүрмін. Нәтижесінде оқу сапасы жақсарып, оқушылардың тіл байлығы артқанын байқадым. Ойлау қабілеті дамып, оқушылардың сабаққа ынтасы артты. Ойынды өз деңгейінде ұйымдастыру мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен шығармашылық ізденісіне тікелей байланысты.
Перизат БЕЙСЕНОВА,
Ғ.Ақтаев атындағы №6 мектеп-гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.
Ақтөбе қаласы.