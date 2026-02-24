Өткен жыл табысты түйінделді
Өңірдің мәдениет саласында қызмет етіп жүрген 200-ге жуық қызметкер өткен жылды табысты аяқтады. Осыған орай Халық шығармашылығы үйінде «Жыл қорытындысы — даму бағдары» атты семинар өтті.
Семинарда жетістіктермен кемшіліктер талданып, 2026 жылға жаңа мақсат белгіленді. Мәдениет үйлері мен клубтар мәдени іс-шараларды ұйымдастыруда белсенділік танытып, ауыл тұрғындарын өнерге тартып отыр. Алайда кейбір елді мекендерде кадр тапшылығы мен материалдық база әлсіздігі байқалды.Дегенмен мәдени іс-шараға келуші көрермен саны артып, халықаралық, республикалық және аймақтық байқауларға қатысушылар көбейген.
Аудан орталықтары мен ауылдарда жаңа жобалар мен мәдени іс-шаралар өз көрерменін тапты. Мәселен, Байғанин ауданында тұрғындар жылқы мен тазы ұстайтын шеберлердің өнерін тамашаласа, «Жә-Рамазан» жыр байқауы жас өрендерді ауыз әдебиетімен таныстырды. Шалқар ауданында «ҚымызFresн» байқауы қымыз дайындау дәстүрін насихаттайды. Мұғалжар, Қобда, Шалқар аудандарында республикалық, аймақтық байқаулар өткізіліп, жаңа таланттар танытылды. Қобдадағы «Қарлығаш» би ансамблі Батуми қаласында «Golden Fleece» халықаралық байқауында бас жүлдеге ие болса, Мәртөк ауданының «Pro Dance» ансамблі Түркияда бірінші және екінші орынға қол жеткізді.
Семинар барысында «Rika TV» компаниясының тележүргізушісі С.Оңғар көпшілік алдында сөйлеу мәдениеті мен медиасауатты дамыту жолдарын көрсетті. А.Әбдісадықова жастармен жұмыс, кәсіби бағдар және мәдени кадр даярлау мәселелерін қозғап, мамырда өтетін «Жас мамандар» жәрмеңкесіне шақырды. «Алақай» қуыршақ театры актерлары ауылдық клубтарда балалар үйірмелерін арттырудағы қуыршақ театрының рөлін таныстырса, «Шұғыла» мәдени орталығының меңгерушісі Г.Бисекенова үздік тәжірибелер мен жаңа креатив жобаларымен бөлісті.
Семинар қорытындысында мәдениет қызметкерлері тәжірибе алмасатын кездесулердің кәсіби дамудағы маңызын атап, болашақта осындай іс-шараларды тұрақты өткізу жөнінде ұсыныс айтты.
А.ӘБДІКӘРІМҚЫЗЫ,
облыстық халық шығармашылығы
орталығының бөлім меңгерушісі.