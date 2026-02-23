Келешек өлшемі – рухани жетістік
Жаңа Конституция жобасы бойынша «Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін» өңірлік коалициясының мүшелері «Интергаз Орталық Азия» акционерлік қоғамы «Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасының ұжымымен кездесті.
Оған коалиция мүшелері – «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры Раукен Отыншин, облыстың құрметті азаматы, қалалық қоғамдық кеңестің мүшесі Естай Жайлыбаев, қалалық мәслихаттың депутаттары – «СНПС-АМГ» АҚ-ның корпоративтік қауіпсіздік жөніндегі бас менеджері Абай Сақтағанов, техника ғылымдарының докторы Бибігүл Қалел қатысты.
Ұжым алдында Р.Отыншин аса маңызды құжаттың мазмұны мен маңызын кеңінен түсіндіруге арналған жиынды ашып, жүргізіп отырды.
– Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев бастамашы болған реформалардың өзегі – Әділетті Қазақстан, яғни әр азаматтың құқығы қорғалатын, еңбегі бағаланатын қоғам қалыптастыру. Қазақстан азаматы өз қабілетін жүзеге асыруына конституциялық мүмкіндік берілген. Әлеуметтік әділеттілікті арқау еткен норма бойынша еңбек адамы қорғалады және айрықша құрметке ие болады, – деді спикер.
Естай Жайлыбаев ел тәуелсіздігі жолындағы белсенді жерлестеріміздің ерлікке пара-пар істері, қалада қазақ бала бақшалары мен мектептерін ашу барысында кездескен қиындықтар, жерге меншік иелігі туралы әңгімеледі.
– Менің замандастарым, мемлекеттігімізді, тәуелсіздігімізді, тіл мәртебесін қорғады. Бізден кейінгі буын сол жетістіктерді көздің қарашығындай сақтап, игілігін көруі тиіс, – деді Е.Жайлыбаев.
Жобаның негізгі бағыттарына қысқаша тоқтала отырып, А.Сақтағанов:
– Жаңа Конституция жобасының 4-бабы 3-тармағында көзделген нормадан «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» тұжырымдамасы негізіндегі саяси жүйе мен өркениетті дамудың бірізділігі көрініп тұр. Ал, Халық Кеңесі мемлекеттің ішкі саясатының негізгі бағыттарын, қоғамдық келісімді, жалпыұлттық бірлік пен ынтымақтастықты нығайту, негізгі қағидаттар мен жалпыұлттық құндылықтарды ілгерілету жөнінде ұсынымдар әзірлейді, – деп атап көрсетті.
Бибігүл Халел Жаңа Конституциядағы білім мен ғылым, мәдениет пен инновация идеяларына тоқталып, ел болашағы азаматтарымыздың рухани жетістіктерімен бағаланатындығын айтты.
Коалиция мүшелері басқарма ұжымын, барша газшыларды 15 наурыздағы жалпыхалықтық рефрендумға белсенді қатысуға шақырды.
Ғалымжан ТӨРЕХАНОВ