МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ — МЕМЛЕКЕТ НАЗАРЫНДА
Облыстық фтизиопульмонологиялық орталығында жаңа Конституция жобасын түсіндіру мақсатында кездесу ұйымдастырылды.
Жиынға Парламент Сенатының депутаты, жалпыұлттық коалиция мүшесі Бауыржан Қаниев, өңірлік коалиция жетекшісі Ербол Данағұлов және жергілікті мәслихат депутаттары қатысты.
Жиында депутаттар республикалық референдумның маңызы мен мақсаты, жаңа Конституция жобасында басымдық берілген құндылықтар туралы айтты. Сенат депутаты Бауыржан Қаниев жаңа Конституция жобасы заман талабы екенін түсіндірді.
— Жаңа Конституция жобасына қатысты 12 рет комиссия отырысы өткізілді. Ұсыныстардың мыңға жуығы Ақтөбе облысынан келіп түсті. Олардың барлығы мұқият зерттеліп, сараптамадан өткізіліп, тиісті қорытындылар негізінде Конституция жобасына енгізілді. Ата Заң — мемлекетіміздің берік іргетасы. Дегенмен өмір бір орында тұрмайды, қоғам үнемі дамып, жаңарып отырады. 1995 жылы Конституция жедел қабылданды. Ол кезеңде ел тәуелсіздігін нығайту, шекарамызды бекіту, мемлекеттілігімізді қалыптастыру басты міндет болды. Уақыттың өзі соны талап етті. Қазіргі таңда халықтың 75-80 пайызы өзгерісті қолдап отырғанын байқаймыз. Бұл — азаматтардың ел болашағына бейжай қарамайтынын, реформалардың маңызын терең түсінетінін көрсетеді, — деді Бауыржан Қаниев.
Жиында қалалық мәслихат депутаты, ардагер дәрігер Қайырбек Тоқтаров дәрігерлер құқығы тоқталды.
— Бүгінгі таңда жұмысшылардың, оның ішінде медицина саласында еңбек ететін азаматтардың қауіпсіздігі мемлекет тарапынан қорғалып отыр. Медициналық мекемелерде қызмет ететін мамандар күн сайын түрлі қауіп-қатермен бетпе-бет келеді. Жұқпалы ауруларға, инфекцияға шалдыққан жандармен жұмыс істейді, күн сайын басқа да кәсіби тәуекелдерге барады. Заңнамаға сәйкес әр медициналық ұйымның басшысы қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайын ұйымдастыруға тікелей жауапты. Мемлекет те бұл жауапкершілікті өз мойнына алып отыр. Сонымен қатар медицина қызметкерлерінің құқығы конституциялық деңгейде айқындалып, қорғалу тетіктері күшейтілді. Егер басшылық тарапынан заңсыз кезекшілікке қою, еңбек нормаларын бұзу немесе қысым көрсету жағдайлары тіркелсе, қызметкерлердің құқығы қорғалады. Бұл — сала мамандарының әділ әрі қауіпсіз жағдайда еңбек етуіне жасалған қамқорлық, — деді Қайырбек Тоқтаров.
Жиын соңында депутаттар медицина қызметкерлерінің сұрақтарына жауап берді.
К.ҚОПАЕВА.