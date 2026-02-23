БАҚ ӨКІЛДЕРІ ШАХМАТТАН СЫНҒА ТҮСТІ
Жексенбі күні интеллектуалдық спорт түрінен облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің шахмат клубында БАҚ өкілдері мен блогерлер арасында «Senat Open — 2026» турнирінің 1/8 іріктеу кезеңі өтті.
Зияткерлік сайыста ақпарат саласының қызметкерлері бір алаңға жиналып, шеберліктерін көрсетіп, өзара достық байланыстарын нығайтты.
Турнирдің ашылу салтанатында сөз сөйлеген «Ақтөбе Медиа» ЖШС директоры, Қазақстан Журналистер одағы облыстық филиалының төрағасы Раукен Отыншин Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде шахматтың дамуына ерекше көңіл бөлетінін, бірегей спорт түрі адамның ақыл-ойын және қарым-қабілетін ұштауға мүмкіндік беретінін атап өтті.
— Қазақстан Республикасы Сенатының бастамасымен қолға алынған «Senat Open» шахмат турнирінің ашық кубогы бірнеше жылдан бері өңірімізде ұйымдастырылып келеді. Бұл жарысқа осыған дейін әр салада қызмет етіп жүрген азаматтар қатысты. Олардың арасында журналистер де бар. Шахмат — ақыл-парасаттың ойыны. Оны кез келген адам ойнай алмайды. Сондықтан бүгінгі жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін! — деген ол былтыр Қазақстан Журналистер одағы облыстық филиалы бірнеше мәрте осындай тартысты ойындар өткізгенін жеткізді.
Бұл жолы БАҚ өкілдері арасындағы турнирге облыс орталығынан және аудандардан шахматқа қызығушылығы бар азаматтар келіп қатысты. Швейцарлық жүйе бойынша өткен жарыста жалпы саны 35 адам өзара сынға түсті.
Нәтижесінде 20 қатысушы мамыр айында өтетін 1/4 финалға жолдама алды. Ал 5 адам үздіктер қатарынан көрінді. Атап айтсақ, Темір ауданынан келген Гүлім Жұмагүл — I орынды, хромтаулық Мұхамбет Қамиев — II орынды, Мұғалжар ауданынан келіп қатысқан Ислам Бақтыбай ІІІ орынды жеңіп алды. Сондай-ақ әйелдер арасында «Үздік ойыншы» атағын Елена Рышкина иеленді.
Айта кету керек, аталған турнирге «Ақтөбе Медиа» ЖШС-ның қызметкерлері мен ардагер журналистер қатысты.
