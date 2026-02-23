КОНСТИТУЦИЯ — ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ КЕПІЛІ
«Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» коалициясы өңірлік филиалының мүшелері Кеңес Одағының Батыры М. Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжі ұжымымен кездесті.
Кездесуге Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаттары Қайырбек Тоқтаров пен Раиса Байлиева, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын Гүлімай Әбішқызы және М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің ректоры Талғар Әбілов қатысты.
Алдымен медициналық колледждің директоры Сәкен Қапанов сөз алып,
Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия жаңа Ата Заң жобасын жариялағаннан кейін, ұжымның онымен танысып шыққанын және жиындарда талқылағанын айтты.
— Жаңа Конституция — еліміздің болашағына, оның тұрақтылығын нығайтуға бағытталған аса маңызды құжат. Біз де өз ұжымымызда жобаны талқылап, жиын ұйымдастырдық. Оқытушылар өз ой-пікірін ортаға салды, — деді директор.
Коалиция мүшелері өз сөздерінде жаңа реформаның туындау себептеріне, Ата Заңның тұжырымдамалық өзгерістері мемлекеттің адамға бағдарланғанын арттыруға бағытталғанына тоқталды.
— Заңсыз мемлекет болмайды. Мемлекет заңдар мен олардың орындалуы арқылы күшейеді. Конституцияның жаңа мәтінінің басты ерекшелігі — адам құқығына бағдарлануында. Елімізде әр адам үшін ең басты саналатын азаматтардың денсаулығын сақтауға және білім алуына кепілдік берілген. Сіздер осы екі саланың тізгінін тең ұстап отырсыздар. Болашақ үшін еңбек ету, болашақ үшін жауапкершілік арқалау дегеннің не екенін өте жақсы білесіздер. Жаңа Ата Заң да ең алдымен еліміздің келешегіне, алдағы ұрпақтардың игілігіне бағытталған, — деді Гүлімай Әбішқызы.
Коалиция мүшелері жиналғандарға Конституциялық реформаларға қатысты сауалдар бойынша осы коалицияның аясында құрылған штабқа хабарласу керегін де айтты.
Айна САРЫБАЙ.