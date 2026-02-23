Құқықтық кеңес берді
«Заң және тәртіп» тұжырымдамасы аясында қайталама қылмыстың алдын алу мақсатында Мәртөк аудандық прокуратурасының ұйымдастыруымен мазмұнды іс-шара өтті. Кездесуге аудандық полиция басқармасы, аудандық аурухана және отбасылық қолдау орталығының басшылары қатысты
Іс-шара барысында пробация қызметі мен полиция басқармасының есебінде тұрған азаматтардың әлеуметтік және денсаулық мәселесін шешуге көмектесу мәселелері қозғалды.
Жеке қабылдау нәтижесінде сотталған азамат квота арқылы тұрақты жұмысқа орналастырылды. Және тағы бір тұрғынға несие мәселелері бойынша құқықтық кеңес беріліп, оңтайлы шешімін тапты.
— Аудан прокуратурасы сотталғандардың тұрғылықты жері бойынша тексеру жүргізді. Тексеріс барысында ешқандай заңбұзушылық (тұрғын үйде болмау, әкімшілік немесе қылмыстық әрекеттер) анықталған жоқ. Мақсат — жазасын өтеп жүрген азаматтардың қоғамға бейімделуіне жағдай жасау және қылмыстардың алдын алу, — деп атап өтті прокуратура өкілдері.
Түсіндіру жұмыстары мен бақылау іс-шаралары алдағы уақытта да жалғасатын болады.
Ақмарал МҰҚАШЕВА,
Мәртөк ауданы.