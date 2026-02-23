Жыл қорытындыланып, жоспарлар нақтыланды
Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының өткен жылғы жұмыстары қорытындыланып, алдағы жоспарлары туралы ақпарат берілді.
Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз конференциясында Ақтөбе облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Алтынай Юнисова өңірдегі мәдениет, өнер және архив мекемелерінің 2025 жылы атқарған жұмыстарына тоқталды.
— Облыстағы 472 мәдениет және өнер ұйымында, 3347 штаттық бірлік бар. 2025 жылы мәдениет саласына бюджеттен 15 миллиард 398 миллион теңге қаражат бөлінді.
Облыстағы жалғыз концерттік ұйым — Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония ұжымы Швейцария, Қырғызстан, Түркия, Польша елдерінде, Қазақстанның Астана, Алматы, Абай облыстарына гастрольдік сапарлармен барып, қазақ мәдениеті мен өнерін танытты.
«Алақай» қуыршақ театрында 29 мыңнан астам көрерменді қамтыған 531 қойылым ұсынылып, репертуары 5 жаңа қойылыммен толықты. «ЕркеТеатрАқтөбе» балалар театр фестивалі, халықаралық «Ассаламуалейкум — 2025» қуыршақтар театрлар фестивалі ұйымдастырылды.
Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театры репертуары 10 жаңа қойылыммен толықты. Театр желтоқсан айында Франция елінің Париж қаласында қазақтың ұлы тұлғасы, батыр Қобыландының өмір жолына арналған «Қобыланды» қойылымымен гастрольдік іссапарға барып, өңір мәдениеті мен өнерін паш етті. Гастрольдік іссапар аясында «Қобыланды» жырын материалдық емес, мәдени құндылық ретінде ЮНЕСКО тізіміне қосу бойынша келіссөздер жүргізілді, — деді А.Юнисова.
Басқарма басшысы былтыр өңірімізде өткізілген белгілі тұлғалардың мерейтойлары, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар, фестивальдар, форумдар мен симпозиумдар туралы ақпарат берді. Музейлер қорындағы экспонаттарды цифрландыру, мәдени байланыстарды нығайту, көрмелер өткізу туралы айтылды.
Тарихи -мәдени мұраны зерттеу, қалпына келтіру және қорғау орталығында, кітапханалар мен облыстық халық шығармашылығы орталығында, архив мекемелерінде жүргізілген жұмыстарға да тоқталды.
— 2026 жылға негізгі іс-шаралар Ақтөбе өңірінен шыққан көрнекті тұлғалар ақын, сазгер Бәкір Тәжібаевтың — 100, қазақ музыкасының негізін қалаушы, композитор Ахмет Жұбановтың 120 жылдығына бағытталады.
Іс-шаралар жоспарына сәйкес, «Жұбановтар көктемі — 2026» апталық шаралар жоспары, «Бәкір мұрасы — ұрпаққа аманат» республикалық ақындар айтысы, Бәкір Тәжібаевтың шығармашылығына арналған танымдық конференция өткізіледі. Бұдан өзге бюджет есебінен тыс «Жүрегім жырлап тұрады» поэтикалық драмалық қойылым, республикалық ән байқауы ұйымдастырылады, — деді А.Юнисова.
Сондай-ақ «Сыбаға» салт-дәстүлер фестивалі, «Саз» балалар студиясының 20 жылдығы, «Music Fest Open Air», ІІІ республикалық «Дауыс» вокалистер байқауын, IV республикалық астрономиялық олимпиадасы сынды имидждік іс-шараларды өткізу жоспарланып отыр.
— Тахауи Ахтанов облыстық драма театрының репертуары — 8, «Алақай» қуыршақ театрының қоры 5 жаңа премьерамен толығады. Өңір мәдениетін дамыту, жандандыру бағытындағы жұмыстар жалғасатын болады, — деді басқарма басшысы.
Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.