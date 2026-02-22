Ұлттық аспаптарда — әлем әуендері
Бүгін түске дейін «Конституция — кемел елдің кепілі» атты мерекелік концерт болғанын жазған болатынбыз.
Түстен кейін Өнер орталығында «Достық сазы» фольклорлық ансамблінің «Алем хит–3» атты концерті өтті.
Кеш барысында әлемге танымал эстрадалық туындылар ұлттық нақышта орындалып, көрерменге ерекше әсер сыйлады.
Ансамбльдің көркемдік жетекшісі, ҚР еңбек сіңірген қайраикері Бақытбек Зейнелов концерттің мән-маңызына тоқталды:
— Біз — фольклорлық ансамбль болғандықтан ұлттық бағыттан айнымаймыз. «Алем хит–3» концертінде шетелге танымал әндерді өз нақышымызда орындаймыз. Көрерменнің сұранысына ие болған соң, бұл жобаны үшінші жыл қатарынан өткізіп отырмыз. Сонымен қатар сыбызғы, жетіген, қыл қобыз секілді сирек естілетін аспаптарды дәріптеуді де мақсат еттік. Бұл концерт жылына бір рет қана ұсынылады, — деді ол.
Кеш барысында ансамбль солистері мен өнерпаздары әлемдік хиттерді ұлттық нақышта орындап, көрерменге ерекше әсер сыйлады. Атап айтқанда, ҚР Мәдениет қайраткері Аллаберген Жақсыбаев пен Мәдениет саласының үздігі Жұлдыз Нұрқасымова дуэттерімен танылса, Бексана Табышева Майкл Джексон репертуарындағы туындыны қобызбен орындады. Перизат Мерғали, Аманбек Нұртай, Гүлхан Бөрібасова, Гүлфия Жумабаева, Аманжол Өтемұратов пен Беджа Калмыков Ricchi e Poveri әнін шеберлікпен жеткізсе, Еркеназ Сәрсенбаева Connie Francis туындысын жетігенмен орындады. Сонымен қатар Мерей Самұрат, Сағит Марат, Лаура Таусарова, Ернар Дүйсеев, Бекарыс Балмағанбетов, Күнім Ералықызы, Мейірбек Тәжіғұлов та өнер көрсетті. Өнерпаздардың ең кішкентайы – Алихан Шынтемір де шетел әндерін нәшіне келтіре орындады. «Тамсан» тобы The Pussycat Dolls және Bruno Mars, ROSÉ репертуарындағы әндерді орындап, көрермен ықыласына бөленді. Ал «AWWA» қобызшылар квартеті Britney Spears әнін ұлттық аспапта ұсынды. Концерт соңында Қуан Жаңбырбаев әлемге танымал әнші Димаш Құдайбергеннің репертуарындағы Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» әні мен Табылды Досымовтың «Сәйгүлік» әнін орындап, кешті түйіндеді.
Бақытбек Зейнеловтің айтуынша, «Достық сазы» ансамблінің құрылғанына биыл — 15 жыл. Ұжым 2011 жылы «Достық үйінің» жанынан ҚР Мәдениет қайраткері Қанат Айтбаевтың ұйымдастыруымен құрылған. Ал 2017 жылдан бастап ансамбль атауын өзгертпестен, Ғ.Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясы құрамына өтті.
Ұлттық өнерді дәріптеуді мақсат еткен «Достық сазы» ұжымы бүгінде өңір мәдениетінің дамуына сүбелі үлес қосып келеді.
Айнұр Ілиясқызы.