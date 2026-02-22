«Конституция — кемел елдің кепілі»
Жексенбі күні түсте Ақтөбе тұрғындары қалалық Мәдениет үйінің алаңына жиналды. Мұнда референдум аясында «Конституция — кемел елдің кепілі» атты мерекелік концерт ұйымдастырылды.
Іс-шараның маңызын қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мәдени шараларды ұйымдастыру секторының меңгерушісі Жазира Бақытжанова атап өтті.
— Концерттің басты мақсаты — тұрғындардың азаматтық белсенділігін арттыру, Ата заңның қоғамдағы рөлін түсіндіру және ел бірлігін нығайту, — деді ол.
Мерекелік бағдарламаны кеш жүргізушісі Нұржан Қазиев жүргізді.
Ашық аспан астында өткен концерт барысында өңірдің талантты өнерпаздары патриоттық әндерді орындап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Атап айтқанда, Нұргүл Рамазанова, Сабина Панабаева, Алтын Ернар, Дәуен Рахат, Акимжан Шакиров, Ләззат Медетова, Қайратұлы Қуанышбек, Ұлан Досмұратов, сондай-ақ «Сұңқар» вокалдық ансамблі мен «Жаңа KZ тобы» сахна төрінде өнер көрсетіп, «Елім Қазақстан», «Қазақ елі», «Мәңгілік ел», «Қазақстаным», «Менің елім Қазақстан», «Ата Заң» сынды отансүйгіштік рухтағы әндерді шырқады. Екі сағатқа созылған концерт барысында көрермен әнге қосылып, би билеп, мерекелік көңіл күйді сезінді.
Айнұр Ілиясқызы.