Жазушы Смағұл Елубаев жаңа Ата заңның халыққа жақындай түскенін айтты
Жазушы, қоғам қайраткері Смағұл Елубаев жаңа Конституция жобасы қоғам сұранысын ескере отырып әзірленгенін айтты, деп жазады Egemen.kz.
Смағұл Елубаевтың айтуынша, жаңа Конституция жобасын әзірлеу барысында қоғамның сұраныстарына жан-жақты талдау жүргізілген. Сонымен қатар елдің конституциялық құрылымын одан әрі дамыту мәселелеріне түрлі мақсатты топтар тартылған.
«15 наурыз күні халық болып жаңа Ата заңымызды қабылдағалы отырмыз. Жаңа дейтін себебім, біріншіден, заң мемлекеттік тілде жазылды. Мыңдаған адамның пікірі оқылды, ескерілді. Жаңа Ата заңымыздың әлеуметтік беті айқындалды, яғни, халыққа жақындай түсті. Сіздерді түгел дауыс беруге шақырамыз», деді ол.
Айта кетейік, жүргізілген сауаланамың нәтижесінде азаматтардың 78%-дан астамы жаңа Конституцияны қолдайтынын айтты.