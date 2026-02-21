Жаңалықтар

Жазушы Смағұл Елубаев жаңа Ата заңның халыққа жақындай түскенін айтты

21 Ақпан 2026
29

Жазушы, қоғам қайраткері Смағұл Елубаев жаңа Конституция жобасы қоғам сұранысын ескере отырып әзірленгенін айтты, деп жазады Egemen.kz.

Смағұл Елубаевтың айтуынша, жаңа Конституция жобасын әзірлеу барысында қоғамның сұраныстарына жан-жақты талдау жүргізілген. Сонымен қатар елдің конституциялық құрылымын одан әрі дамыту мәселелеріне түрлі мақсатты топтар тартылған.

«15 наурыз күні халық болып жаңа Ата заңымызды қабылдағалы отырмыз. Жаңа дейтін себебім, біріншіден, заң мемлекеттік тілде жазылды. Мыңдаған адамның пікірі оқылды, ескерілді. Жаңа Ата заңымыздың әлеуметтік беті айқындалды, яғни, халыққа жақындай түсті. Сіздерді түгел дауыс беруге шақырамыз», деді ол.

Жаңа Ата заңның жобасы: Конституцияға өзгеріс енгізу тек бүкілхалықтық референдум арқылы мүмкін болады

Айта кетейік, жүргізілген сауаланамың нәтижесінде азаматтардың 78%-дан астамы жаңа Конституцияны қолдайтынын айтты.

21 Ақпан 2026
29

Басқа жаңалықтар

Сарапшылар қауымдастығы жаңа Конституция жобасының негізгі ережелерін талқылады

21 Ақпан 2026

Голан жоталарындағы қазақстандық бітімгерлер мінсіз қызметі үшін БҰҰ медальдарымен марапатталды

21 Ақпан 2026

ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯ — ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА БАҒЫТЫ

21 Ақпан 2026

*Азаматтардың 78%-дан астамы жаңа Конституцияны қолдайды*

21 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button