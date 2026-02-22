Жастар – ел болашағының қозғаушы күші
Қобда аудандық жастар ресурстық орталығында жастармен мазмұнды кездесу өтті. Жиынға Қобда аудандық мәслихатының депутаты, «Amanat» партиясының мүшесі Жанболат Ерғалиев пен аудандық ақсақалдар кеңесінің төрағасы Нұрлыбек Кереймағамбетов сондай-ақ коалиция мүшелері қатысты.
Айта кетейік, Қобда аудандық коалиция құрамында 24 адам бар.
Басқосу барысында еліміздегі жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттары кеңінен түсіндіріліп, оның қоғам өміріндегі маңызы жан-жақты талқыланды. Сонымен қатар жастар өз ой-пікірін ашық білдіріп, ұсыныстарын ортаға салды.
Кездесу еркін пікір алмасу форматында өтті. Жастар еліміздің қоғамдық-саяси өміріне белсенді араласуына дайын екендерін айтты. Әсіресе, білім сапасын арттыру, жастарды жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті қолдау және еріктілер қозғалысын дамыту туралы көп айтылды.
Кездесу барысында Жанболат Ерғалиев жастарға:
— Жаңа Конституция – ел дамуының берік негізі. Онда әр азаматтың құқығы мен бостандығы айқын көрсетілген. Әсіресе, жастардың сапалы білім алуға, еңбек етуге және өз әлеуетін толық жүзеге асыруға мүмкіндігі бар. Қазір жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесі – қоғам назарындағы маңызды тақырыптың бірі. Бұл бағытта мемлекет тарапынан түрлі бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Алайда мемлекет қолдауына ғана сүйенбей, әр жас өз білімін жетілдіріп, кәсіби дағдысын дамытып, белсенді болуы керек. Себебі ел болашағы – сіздердің қолдарыңызда, — деді ол.
Айдана Нағашыбайқызы,
Қобда ауданы.