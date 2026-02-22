Жаңалықтар

Жарқын болашақ кепілі

22 Ақпан 2026
42

Шалқар аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жаңа Конституция жобасын түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Жиын «Анаға тағзым»ғимаратынның COWORKING залында өтті. Іс-шараға «AMANAT» партиясы Шалқар аудандық филиалының атқарушы хатшысы А.Жұмағұлова, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Е.Төлепберген, аудандық аналар кеңесінің төрағасы М.Бекетова, аудандық «Шалқар» газеті» ЖШС директоры Қ.Әлин, аудандық жастар ресурстық орталығының заңгері Қ.Тулешов қатысты.
Жиын барысында спикерлер жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттарына тоқталды. Сонымен қатар қатысушылар өз пікірлерін білдіріп, көкейлеріндегі сұрақтарын қойды.
Жиынның мақсаты – тұрғындарға конституциялық реформалардың маңызын түсіндіру, олардың құқықтық сауатын арттыру және қоғам белсенділерінің ұсыныс-пікірлерін тыңдау.
Кездесу ашық форматта өтіп, жиналғандар еркін пікір алмасты.

Өз тілшіміз.

22 Ақпан 2026
42

Басқа жаңалықтар

«Конституция — кемел елдің кепілі»

22 Ақпан 2026

Берекелі болашақ бастауы

22 Ақпан 2026

Тұңғышбай Жаманқұлов: Мемлекет пен халық үшін жаңа Конституцияның мәні зор

22 Ақпан 2026

Жастар – ел болашағының қозғаушы күші

22 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button