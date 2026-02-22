Жарқын болашақ кепілі
Шалқар аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен жаңа Конституция жобасын түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Жиын «Анаға тағзым»ғимаратынның COWORKING залында өтті. Іс-шараға «AMANAT» партиясы Шалқар аудандық филиалының атқарушы хатшысы А.Жұмағұлова, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Е.Төлепберген, аудандық аналар кеңесінің төрағасы М.Бекетова, аудандық «Шалқар» газеті» ЖШС директоры Қ.Әлин, аудандық жастар ресурстық орталығының заңгері Қ.Тулешов қатысты.
Жиын барысында спикерлер жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттарына тоқталды. Сонымен қатар қатысушылар өз пікірлерін білдіріп, көкейлеріндегі сұрақтарын қойды.
Жиынның мақсаты – тұрғындарға конституциялық реформалардың маңызын түсіндіру, олардың құқықтық сауатын арттыру және қоғам белсенділерінің ұсыныс-пікірлерін тыңдау.
Кездесу ашық форматта өтіп, жиналғандар еркін пікір алмасты.
Өз тілшіміз.