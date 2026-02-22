Жаңалықтар
Берекелі болашақ бастауы
Алғада «Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!» коалициясының мүшелері тұрғындармен кездесіп, жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттарын түсіндірді.
Жиын Алға қаласындағы №4 орта мектепте өтті.
Коалиция мүшелері Конституция жобасының мән-маңызына тоқталып, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, әділетті қоғам қалыптастыру, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бағытындағы бастамаларды атап өтті. Сондай-ақ тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді.
Бірлік пен жауапкершілік бар жерде ғана берекелі болашақ бар. Коалиция мүшелері тұрғындарды ортақ іске үн қосуға, 15 наурыз күні өтетін республикалық референдумға қатысуға шақырды.
М.ТӘЖІБЕКОВА,
Алға ауданы.