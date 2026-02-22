Аудан кәсіпкерлерімен кездесті
Қарғалы аудандық коалиция жетекшісі Надежда Заглядова бастаған коалиция мүшелері Конституциялық реформаны қолдау бағытындағы ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын бастады.
Алғашқы кездесу аудан орталығындағы «София» базарының кәсіпкерлерімен өтті. Басқосу барысында жаңа Конституция жобасының негізгі бағыттары кеңінен таныстырылып, мазмұны мен маңызы жан-жақты түсіндірілді.
Әсіресе кәсіпкерлермен өткен кездесуде жеке кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін жетілдіру мәселелері кеңінен талқыланды.
Коалиция өкілдері Конституциялық реформаның азаматтардың еңбек ету және кәсіпкерлікпен айналысу құқықтарын нығайтуға, экономикалық белсенділікті арттыруға және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті.
Сонымен қатар іс-шара барысында жаңа Конституция жобасының еліміздің саяси жүйесін жаңғыртуға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілдіктерін күшейтуге, мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға негіз болатыны айтылды.
Үгіт-насихат жұмыстары аясында коалиция мүшелері аудандық балалар өнер мектебі, «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының аудандық филиалы және Газ шаруашылығы ұжымымен кездесті. Ашық диалог форматында өткен жиында ұжым қызметкерлері өз пікірлері мен ұсыныстарын ортаға салып, сауалдарын жолдады.
Коалиция мүшелері әрбір азаматтың ел дамуына қатысты науқанға белсенді қатысуы — ортақ жауапкершілік екенін атап өтті.
Кездесулер Қосестек, Велихов ауылдық округтерінде жалғасты.
Кәмшат БАЙХАНОВА,
Қарғалы ауданы.